МВД подтвердило возможность получать российские загранпаспорта за рубежом

С 30 мая в России вступил в силу новый регламент выдачи загранпаспортов, но изменения не касаются россиян, живущих за рубежом: они по-прежнему могут получить документы в диппредставительствах и консульских учреждениях

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Россияне, проживающие за границей, по-прежнему могут получать загранпаспорта в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее «Парламентская газета» написала об изменениях в порядке выдачи загранпаспортов в связи с административным регламентом министерства по оформлению загранпаспортов, вступающим в силу 30 мая. Изначально в материале говорилось, что тем, кто проживает за рубежом, придется приехать в Россию для получения загранпаспорта. Позже сообщение изменили, уточнив, что живущие за границей могут получить загранпаспорт и за пределами России.

МВД пояснило, что регламент определяет порядок оказания услуги на территории России миграционными подразделениями министерства. Документ не распространяется на учреждения России в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта, добавили в ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что порядок выдачи загранпаспортов российскими дипмиссиями проживающим за пределами страны россиянам не изменился.