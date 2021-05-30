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Общество ,  
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МВД подтвердило возможность получать российские загранпаспорта за рубежом

С 30 мая в России вступил в силу новый регламент выдачи загранпаспортов, но изменения не касаются россиян, живущих за рубежом: они по-прежнему могут получить документы в диппредставительствах и консульских учреждениях
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне, проживающие за границей, по-прежнему могут получать загранпаспорта в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, сообщили в пресс-центре МВД.

Ранее «Парламентская газета» написала об изменениях в порядке выдачи загранпаспортов в связи с административным регламентом министерства по оформлению загранпаспортов, вступающим в силу 30 мая. Изначально в материале говорилось, что тем, кто проживает за рубежом, придется приехать в Россию для получения загранпаспорта. Позже сообщение изменили, уточнив, что живущие за границей могут получить загранпаспорт и за пределами России.

МВД пояснило, что регламент определяет порядок оказания услуги на территории России миграционными подразделениями министерства. Документ не распространяется на учреждения России в зарубежных странах, которые также уполномочены выдавать заграничные паспорта, добавили в ведомстве.

МИД опроверг сообщения об изменении порядка оформления загранпаспортов
Общество
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что порядок выдачи загранпаспортов российскими дипмиссиями проживающим за пределами страны россиянам не изменился.

Новый регламент был введен приказом МВД от 31 марта. Документ, в частности, изменяет время ожидания в очередях: теперь при любом обращении оно не должно превышать 15 минут. До этого в случае предварительной записи и при получении паспорта время ожидания не должно было быть больше 5 и 10 минут соответственно. 

Согласно данным на портале Госуслуг, за оформление загранпаспорта нового образца в МФЦ нужно заплатить госпошлину в 5 тыс. руб., при подаче заявления через сайт она составит 3,5 тыс. руб. При этом, в соответствии с регламентом МВД, пошлина не взимается с жителей Калининградской области и Крыма.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД загранпаспорта пошлины
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