Совет директоров РЭШ принял отставку С.Гуриева

Совет директоров Российской экономической школы (РЭШ) принял отставку ректора вуза Сергея Гуриева. Об этом сообщается на сайте РЭШ. Исполняющим обязанности ректора назначен профессор РЭШ Станислав Анатольев.

Фото: ИТАР-ТАСС

При этом в заявлении совета директоров отмечается, что С.Гуриев остается профессором РЭШ. Отметим, что вчера, 29 мая, когда появилась информация об отставке ученого-экономиста и его отъезде за границу, в РЭШ ее опровергли, заявив, что ректор ушел в отпуск.

Отставку и отъезд С.Гуриева из страны общественность связывает с давлением со стороны следственных органов - незадолго до своего решения об отставке экономист был допрошен по делу ЮКОСа. Подтверждает справедливость подобной версии о мотивах отъезда и запись С.Гуриева в Facebook, которая гласила: "Лучше в Париже, чем в Краснокаменске" (город, где отбывал наказание Михаил Ходорковский).

С.Гуриев никогда не скрывал своего критического отношения к деятельности российского правительства, а также своих симпатий к российским оппозиционерам (в частности, он перечислял средства в антикоррупционный фонд Алексея Навального). Вместе с тем пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отверг любые версии о связи отъезда С.Гуриева с его политическими взглядами.