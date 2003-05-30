Вынюхивать наркотики будет робот

Российские ученые изобрели собаку-робота, которая, в отличие от своего одушевленного прототипа, может «унюхать» наркотики даже сквозь запах чеснока или лука.

Робот, разработанный сибирскими учеными, специально запрограммирован на обнаружение наркотиков, в том числе на такие, как кокаин, героин и марихуана. Главное преимущество этого изобретения – его способность распознавать наркотики в таких ситуациях, где другие методы оказываются бессильны – например, в машинах и фурах, перевозящих продукты с острым запахом.

Заинтересованность новым изобретением уже проявили пограничные службы России и Казахстана, ведь именно через российско-казахскую границу провозятся контрабандой сотни килограммов наркотических веществ. С помощью робота-нюхача таможенникам будет намного сподручнее проверять машины и грузовики, упакованные луком, чесноком, укропом или другими специями и приправами.

Примечательно, что робот имеет динамично обновляемую базу данных. Изначально она содержит информацию об основных видах наркотиков, таких, как кокаин, марихуана, героин, опиум и других, а также список веществ, которые обычно используются для «забивания» запаха наркотиков. Но если прибор обнаруживает неизвестный наркотик, база данных автоматически пополняется.

по материалам Ananova