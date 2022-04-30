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«Коммерсантъ» узнал, что генерал ФСБ был осужден за срыв госпрограммы

«Коммерсантъ»: генерал ФСБ получил шесть лет колонии из-за срыва госпрограммы в Арктике
Из-за ссоры с подрядчиками, генерал ФСБ Сулин сорвал секретную госпрограмму по защите границы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн руб. направил на строительство ведомственного жилья в Крыму, пишет издание

Генерал-майор ФСБ, первый заместитель начальника управления капитального строительства Юрий Сулин получил шесть лет колонии общего режима, сообщил «Коммерсантъ».

Второй Западный окружной военный суд провел итоговое заседание в закрытом режиме и признал Сулина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК России). По этой статье ему грозило до 10 лет лишения свободы, обвинение требовало назначить генералу семь лет, но судья решил приговорить его к шести годам. Суд также лишил мужчину звания, ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Дело генерала вели главное военное следственное управление Следственного комитета и управление собственной безопасности ФСБ. Близкий к следствию источник «Коммерсанта» рассказал, что Сулин отвечал за строительство объектов погранслужбы ФСБ на арктическом побережье для безопасности северных рубежей России в рамках программы «Государственная граница РФ 2012-2020». На строительство выделили 685 млн руб., генподрядчиком стал ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел», аффилированный с ФСБ.

Генподрядчик привлек на субподряд коммерческую фирму, однако Сулин вынудил гендиректора ФГУПа Сергея Совертокина разорвать контракт со строителями полярных объектов, а затем перейти к строительству многоквартирных домов для сотрудников ФСБ в Крыму. Причину такого решения ни генерал, ни следствие объяснить не смогли. В деле не обнаружили коррупцию, сказал источник «Коммерсанта». Однако дома для сотрудников спецслужбы все-таки появились в Севастополе, Армянске и Джанкое.

В 2019 году об отказе от строительства погранобъектов в Арктике рассказал начальник «Кавказского военно-строительного отдела» Совертокин в рамках досудебного соглашения с военной прокуратурой. Суд приговорил его к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий при строительстве домов в Сочи и Крыму (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Он признал свою вину в том, что ФГУП выплатил субподрядчику больше денег, чем 30% от суммы договора.

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Сулин стал обвиняемым в конце 2019 года. Некоторое время он находился в СИЗО, затем полтора года провел под домашним арестом. Его коллеги из ФСБ смогли получить от следствия список имущества генерала и его родственников, сведения об их доходах. Тогда они предположили, что в 2009-2018 году семья потратила на 32 млн руб. больше, чем получила.

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По просьбе Прокуратуры Москвы, Кузьминский районный суд изъял в пользу государства Lexus LX-450 генерала за 6,1 млн руб., Toyota RAV-4 его жены, однокомнатную квартиру дочери в Москве и усадьбу в Солнечногорском районе, которую оформили на тестя и тещу Сулина. Приставы также продадут на торгах особняк площадью 424 кв. м с ротондой, который находится на лесном участке в 21 сотку и стоит около 39 млн руб. Родственники теперь уже бывшего генерала ФСБ не смогут забрать из усадьбы свои вещи, в том числе портреты Юрия и его жены, обрамленные в багеты под золото.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Адвокат генерала Дмитрий Рагулин говорил, что Сулин не признает исковые требования прокуратуры, называет завышенной стоимость его имущества и заявляет, что недвижимость тещи и тестя была «честно нажита ими за весь период жизни». Защита указывала, что Сулин не мог злоупотребить полномочиями, так как не обладал ими. Адвокаты считали, что обвинения против генерала построены на догадках и предположениях.

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Жанна Антохина
Арктика генерал ФСБ суд
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