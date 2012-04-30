Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

Днем 29 апреля в районе турецкого города Аланья произошла авария с участием автобуса, в салоне которого находились 27 российских туристов, прибывших на отдых из Оренбурга. В результате ДТП четыре человека получили легкие травмы, сообщили РБК в Ростуризме.

Фото: РБК

Россияне были госпитализированы с легкими ушибами в местную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас все туристы находятся в гостиницах и чувствуют себя удовлетворительно.

Аналогичный инцидент произошел в октябре 2011г. Тогда в Анталии в результате аварии пострадали 18 российских туристов, прибывших из Новосибирска.

Среди пострадавших оказались трое детей. Никто из россиян не получил тяжелых увечий.