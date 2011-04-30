Раненого в Марокко сына депутата везут в Москву

Самолет Минздравсоцразвития летит из Марракеша в Москву с раненым в результате взрыва сыном депутата Госдумы Валерия Селезнева Романом.

Самолет Минздравсоцразвития летит из Марракеша в Москву с раненым в результате взрыва сыном депутата Госдумы Валерия Селезнева Романом.

Сообщается, что Р.Селезневу требуется сложная операция, которую невозможно сделать в Марокко.

В Москве самолет ожидается в субботу около пяти утра по местному времени, передает Би-би-си.

Напомним, теракт произошел в четверг, 28 апреля, в середине рабочего дня в популярном кафе на центральной площади Марракеша Джемаа эль-Фна. Жертвами взрыва стали 16 человек. Все пострадавшие и погибшие в результате взрыва – работники и посетители кафе.