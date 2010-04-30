Ювенальная юстиция расколола россиян на два лагеря

Попытки введения в стране ювенальной юстиции вызывают неоднозначное отношение в российском обществе, по стране прокатилась волна митингов.

Волну митингов и пикетов, прокатившуюся в этой связи по всей стране, поддержали и представители духовенства. Так, по итогам встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с членами президиума Межрелигиозного совета России, которая прошла 21 апреля, было принято специальное заявление. В нем представители традиционных конфессий РФ подчеркнули, что любые меры, которые бы позволили чиновникам вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи, в ее мировоззрение и образ жизни, в кровную связь родителей и детей, представляют опасность. "Нормы внутрисемейных отношений заложены Творцом в природу человека, и разрушение их принесет несчастье человеку и народу", - отмечается в заявлении.

Тем не менее, 27 апреля в Общественной палате РФ прошли слушания, на которых было предложено принять ряд законов, призванных стать правовой основой реформы социальной сферы России. В частности, предлагается создать некий орган, который должен иметь статус местного "миниправительства в отношении детства". Решения этого органа обязательны к исполнению для всех субъектов данного муниципального образования, независимо от их подчиненности. При этом сами эти органы, являясь надведомственными, никому не подчиняются и обладают широкими властными полномочиями и контрольными функциями. Такими органами должны стать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Среди полномочий комиссии - принятие акта о признании ребенка нуждающимся в помощи государства. Согласно законопроекту, нуждающимися в помощи государства считаются дети, родители (законные представители) которых "не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на поведение либо жестоко обращаются", а также дети, чьи родители своими действиями или бездействием "препятствуют нормальному воспитанию и развитию".

Как подчеркивают эксперты, такая неопределенная формулировка позволяет признать практически любого ребенка нуждающимся в помощи государства. Чиновники смогут беспрепятственно изымать детей из небогатых семей, а также за любое применение домашних наказаний и иных мер воспитательного воздействия. Для каждого из таких детей комиссией утверждается индивидуальный план по защите прав ребенка, заключающийся в проведении профилактической работы в семье в форме социального патроната (семейного кураторства, наставничества) или устройство ребенка в специальные реабилитационные центры - в зависимости от решения комиссии.

Противники законопроекта обращают внимание общественности, что каждый родитель будет вынужден подписать любой договор с любыми условиями, лишь бы не потерять своего ребенка. Такое положение не отвечает требованиям статьи 421 Гражданского кодекса РФ о свободе договора, а сама деятельность является ни чем иным, как вмешательством в дела семьи, нарушением прав родителей по воспитанию своих детей, установленному в статье 38 Конституции РФ и статьях 1, 63 Семейного кодекса РФ.

Однако особенно настораживает экспертов то обстоятельство, что решение об изъятии детей будет принимать никому не подотчетный надведомственный орган. Ключевым моментом предлагаемой модернизации социальной сферы является делегирование функций органов опеки и попечительства уполномоченным организациям - патронатным воспитателям и НКО. Помимо того, что именно эти организации приобретают право входить в дома с проверками, диктовать родителям, как надо воспитывать своих детей, предлагать в отношении них репрессивные меры, эти же организации приобретают эксклюзивное право устраивать отобранных ими детей на усыновление в приемные семьи, то есть работать под заказ. Общественный статус организаций лишает их какой-либо должностной ответственности за производимые действия. Более того, поскольку комиссия является коллегиальным общественным органом, ее члены не несут персональной ответственности за принимаемые коллективные решения.

"Предлагаемая система представляет собой западный образец ювенальной юстиции, когда всевластные и никому не подотчетные ювенальные органы способны отобрать ребенка практически у каждой семьи по любому, самому абсурдному поводу. Общественная палата РФ, благоразумно не называя вещи своими именами, именует это созданием системы защиты детства и семьи в России. Остается только удивляться парадоксу нашего времени, когда реальная общественность протестует на улицах, а Общественная палата, призванная быть ее рупором, с поразительной глухотой и настойчивостью лоббирует ювенальную систему, создавая социальное напряжение в обществе, пренебрегая мнением народа и его духовных лидеров", - отмечают в общественных организациях, защищающих права родителей на воспитание своих детей.