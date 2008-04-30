В Москве произошел пожар на Лефортовском рынке

В Москве на Лефортовском рынке в среду утром вспыхнул сильный пожар. Пламя охватило около 200 кв. м, в борьбе с огнем принимали участие 15 пожарных расчетов. К настоящему моменту пожар потушен.

Как сообщил РБК начальник пресс-службы главного управления МЧС по столице Евгений Бобылев, сигнал о возгорании на территории рынка, расположенного на Авиамоторной улице, поступил на пульт дежурного около 6:00 мск. Информации о пострадавших нет.

Несколькими часами ранее крупный пожар произошел на юге Москвы. Горел торговый комплекс "Зябликово" по ул.Ореховый бульвар, рядом с метро "Красногвардейская". Пламенем было охвачено более 3 тыс. кв. м. В здании произошло частичное обрушение крыши. Пожару был присвоен повышенный, второй, номер сложности по пятибалльной шкале. В борьбе с огнем участвовали 20 пожарных расчетов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить причины возгорания. По имеющейся информации, пострадавших в результате случившегося нет.

Предыдущий сильный пожар в московском торговом центре произошел 25 марта с.г. Тогда пламя вспыхнуло в книжном магазине, расположенном в двухэтажном здании по адресу: Рязанский проспект, 46. Площадь пожара, которому была присвоена вторая категория сложности, составила 100 кв. м. В тушении огня принимали участие 15 пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал.