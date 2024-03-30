Скрыло море, небо, корабли: Сочи окутала мгла из-за тумана. Видео

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Сочи накрыл густой туман, местами видимость составляет 200 м, сообщили власти города. Как передают «Кубанские новости», туман «пришел с моря».

Туман продержится до конца суток 30 марта. Все службы работают в усиленном режиме.

В основном пелена окутала прибрежную зону, в отдаленных от моря районах солнечно, отмечает Sochi1. Как объяснило местное издание, на юг пришло почти летнее тепло, и, смещаясь к черноморской акватории, которая еще холодная, оно провоцирует конденсацию водяного пара.