СМИ сообщили о задержании открывшего стрельбу в Мытищах

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Мужчину, который открыл стрельбу в Мытищах, задержали, сообщили Telegram-каналы Mash и 112. Эту информацию подтвердили информированный источник «Интерфакса», а также «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Дом, в котором укрывался стрелявший, взяли штурмом, уточнял 112.

Но позднее представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила журналистам, что открывший стрельбу по полицейским пока не задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По ее словам, в настоящее время в доме мужчина находится один. «Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета», — сказала Врадий.

По информации Mash, силовики пытаются задержать мужчину, который был ранее судим за кражу и грабеж. Он, как пишет Telegram-канал, владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя частными охранными предприятиями, которые были ликвидированы в течение последних двух-трех лет, а оружие у него могло остаться с тех пор.

Стрельба в коттеджном поселке Новые Вешки, который находится в городском округе Мытищи в 2 км от МКАД, началась днем 30 марта.