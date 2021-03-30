Суд вынес приговоры помывшим ботинки в «святой воде» военным

Военный суд в Калининграде решил, что действия военных содержали «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих — православных христиан»

Вид на храм Христа Спасителя в Калининграде (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафам за оскорбление чувств верующих двоих бывших военнослужащих Балтийского флота, помывших обувь под краном со «святой водой» на территории храма Христа Спасителя в Калининграде. Кран был расположен возле часовни, названной в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Инцидент произошел в сентябре 2020 года, когда оба еще проходили службу. Всего у часовни находились пятеро военнослужащих — как сообщает «Коммерсантъ», все были призваны из Дагестана. Один из них снял происходящее на камеру мобильного телефона: видеозапись вызвала резонанс в социальных сетях.

Перед судом предстали двое, бывший контрактник Расул Сайханов и бывший срочник Джамалдин Магомедов.

«Около 18 часов 12 сентября 2020 года Сайханов, находясь в часовне в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», расположенной по адресу <...>, на публичной территории комплекса зданий кафедрального собора Христа Спасителя, действуя с прямым умыслом, совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих — православных христиан, помыл «святой водой», вытекающей из кранов часовни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», свою обувь», — говорится в приговоре суда в отношении Сайханова.

Комплексная психолого-лингвистическо-религиоведческая судебная экспертиза установила, что вытекающая из кранов вода «является для верующих сакральным элементом веры, верующие христиане считают ее особым символом — святыней», а действия военнослужащих содержат «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих — православных христиан».