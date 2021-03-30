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Суд вынес приговоры помывшим ботинки в «святой воде» военным

Военный суд в Калининграде решил, что действия военных содержали «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих — православных христиан»
Вид на храм Христа Спасителя в Калининграде
Вид на храм Христа Спасителя в Калининграде (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил к штрафам за оскорбление чувств верующих двоих бывших военнослужащих Балтийского флота, помывших обувь под краном со «святой водой» на территории храма Христа Спасителя в Калининграде. Кран был расположен возле часовни, названной в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Инцидент произошел в сентябре 2020 года, когда оба еще проходили службу. Всего у часовни находились пятеро военнослужащих — как сообщает «Коммерсантъ», все были призваны из Дагестана. Один из них снял происходящее на камеру мобильного телефона: видеозапись вызвала резонанс в социальных сетях.

Перед судом предстали двое, бывший контрактник Расул Сайханов и бывший срочник Джамалдин Магомедов.

«Около 18 часов 12 сентября 2020 года Сайханов, находясь в часовне в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», расположенной по адресу <...>, на публичной территории комплекса зданий кафедрального собора Христа Спасителя, действуя с прямым умыслом, совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих — православных христиан, помыл «святой водой», вытекающей из кранов часовни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», свою обувь», — говорится в приговоре суда в отношении Сайханова.

Комплексная психолого-лингвистическо-религиоведческая судебная экспертиза установила, что вытекающая из кранов вода «является для верующих сакральным элементом веры, верующие христиане считают ее особым символом — святыней», а действия военнослужащих содержат «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих — православных христиан».

Сайханов признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако суд не счел возможным освободить его от наказания и приговорил к штрафу в размере 100 тыс. руб.

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Магомедов не стал признавать вину. Он заявил, что в это время в часовне, кроме них, никого не было, а о том, что из кранов текла «святая вода», не знал, поскольку каких-либо информационных табличек о правилах и ограничениях использования воды в часовне не было. Подсудимый также заявил, что исповедует ислам и какой-либо ненависти или вражды к лицам, исповедующим православие, не питает. Протирая свою обувь водой, он не желал кого-либо оскорбить или выразить неуважение, а просто хотел очистить ее от пыли. Слова одного из свидетелей на процессе, который сказал «это святая вода, а вы тут ноги чистите», Магомедов не расслышал из-за шума воды.

Однако свидетель пояснил в суде, что в ответ на его слова о «святой воде» Магомедов и другой свидетель стали смеяться.

Суд решил, что виновность Магомедова доказана, и приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. руб. Оба приговора вступили в законную силу.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
оскорбление чувств верующих суд Калининград
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