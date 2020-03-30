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Сын Жириновского ответил на претензии МВД о неявке на очную ставку

Вице-спикер Госдумы заверил, что никогда не отказывался от участия в очных ставках по делу сотрудников аппарата ЛДПР, обвиняемых в хищении
Игорь Лебедев (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Игорь Лебедев, сын лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского и вице-спикер Госдумы, заявил РБК, что никогда не отказывался от участия в очных ставках по делу сотрудников аппарата ЛДПР, обвиняемых в хищении денежных средств.

«Отношения между мной и следователем ведутся посредством адвокатов. Я лично ни от чего не отказывался, но если адвокаты считали, что очная ставка еще преждевременна, или какие-то у них были другие доводы — это работа адвокатов. Как только адвокаты сказали мне, что есть решение следователя провести очную ставку, я тут же на нее согласился и принял участие», — сказал Лебедев.

В понедельник МВД сообщило, что сотрудники аппарата ЛДПР, обвиняемые в хищении денежных средств молодежных организаций, подконтрольных партии, настаивали на проведении очных ставок с Лебедевым, утверждая, что «деньги тратили по его указанию». Однако сам Лебедев, по данным МВД, до октября 2019 года категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми.

В разговоре с РБК вице-спикер Госдумы отметил, что принял участие во всех следственных мероприятиях, на которые обратил внимание следователь. Комментируя слова обвиняемых о трате денег по его указаниям, Лебедев призвал «не оперировать слухами и сплетнями».

«Я вообще считаю, что МВД в данном случае допускает ошибку. Они не имеют права раскрывать вопросы уголовного дела, следствие по которому еще продолжается. Естественно, люди, которые украли деньги, ссылаются сейчас на всех и на все, лишь бы уйти от ответственности. Я считаю, что, пока уголовное дело не передано в суд, никто, а МВД в первую очередь, не имеет права комментировать нюансы этого дела», — заключил сын Жириновского.

В МВД свой комментарий объяснили тем, что в пятницу, 27 марта, Жириновский выступил в эфире телеканала «Россия 24», где заявил, что следователи московской полиции вот уже два года «держат у себя дело» и не передают в суд. «Третий год ничего не делают полицейские следователи города Москвы», — сказал в эфире лидер ЛДПР.

3 марта 2020 года, по решению заместителя прокурора ЦАО Москвы, уголовное дело по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, было изъято из производства следователей МВД и передано в Следственный комитет.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: МВД, ЛДПР, очная ставка, Игорь Лебедев
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