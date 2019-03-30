Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Максиму Ковальскому было 54 года, он болел раком

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ Власть» Максим Ковальский. Об

этом РБК сообщили несколько знакомых семьи. Сообщение о смерти Ковальского было опубликовано также в чате редакции «Коммерсанта». Он болел раком, сообщили сотрудникам.

Ковальский начал работу в «Коммерсанте» в 1990 году. В 1999 году он стал главным редактором журнала «Коммерсантъ-власть» и проработал на этой должности до 2011 года.

Свой пост он покинул после того как издание опубликовало фотографию избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Путина. Публикацию фотографии главный акционер издательского дома Алишер Усманов назвал «хулиганством».



После ухода с должности Ковальский работал в издании OpenSpace.ru, где был главным редактором. Проект закрылся в 2013 году и Ковальский вернулся в «Коммерсантъ», работал в ИД на должности креативного директора. ​