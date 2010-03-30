Открыта горячая линия по вопросам компенсаций пострадавшим в терактах

Семьи погибших и пострадавших в результате взрывов в столичном метро могут получить компенсации в департаменте соцзащиты Москвы, сообщили в ведомстве.

По вопросам компенсаций для пострадавших от терактов в Москве можно обращаться по телефонам: 8-495-690-12-75, 8-495-691-27-17, 8-495-690-12-09 (9:00-18:00 мск). Телефон горячей линии департамента соцзащиты - 8-495-691-34-78 (круглосуточно).

Выплата единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов, осуществляется по адресу: ул.Арбат, д.16/2, строение 1.

Напомним, накануне столичные власти определили суммы выплат пострадавшим в теракте и семьям погибших. Как сообщили РБК в правительстве столицы, планируется, что семьи погибших получат по 300 тыс. руб., пассажиры, получившие тяжелые ранения, получат по 150 тыс. руб., получившие легкие травмы - по 50 тыс. руб. В мэрии добавили, что расходы на погребение погибших оплатит город.

Также предусмотрено выделение правительству Москвы средств из резервного фонда правительства РФ для выплаты единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта в Москве из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Средства будут выделяться из следующего расчета: для члена семьи погибшего - 700 тыс. руб., тем, чьему здоровью нанесен тяжкий вред или средней тяжести, - 300 тыс. рублей, получившим легкие ранения - 150 тыс. руб.

Таким образом, компенсация семьям погибших составит по 300 тыс. плюс 700 тыс. руб. Тем, чьему здоровью нанесен тяжкий вред или средней тяжести, - 300 тыс. плюс 100 тыс. руб., получившим легкие ранения - 50 тыс. плюс 150 тыс. руб.

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