Виновником аварии на трассе "Дон" называют водителя Chrysler

На 799-м км федеральной трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись Chrysler-300 и ВАЗ-2110 - погибли 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области.

Сообщается, что водитель Chrysler-300 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате аварии пострадали восемь человек, из них шесть человек погибли на месте и двое - мужчина и девушка - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели Миллеровского и Чертковского аварийно-спасательных формирований, которые при помощи специальных инструментов деблокировали и извлекли погибших и пострадавших из покореженных автомобилей.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.