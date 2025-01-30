Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над Вашингтоном
Над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных.
Обломки упали в том числе в реку Потомак, начата поисковая операция. Washington Post сообщает об обнаружении тел погибших.
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