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Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над Вашингтоном

Появились первые кадры столкновения самолета с вертолетом над Вашингтоном

Первые кадры столкновения самолета с вертолетом над Вашингтоном
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Над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Black Hawk. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных.

Обломки упали в том числе в реку Потомак, начата поисковая операция. Washington Post сообщает об обнаружении тел погибших.

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Вашингтон США авиакатастрофа
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