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Ученые выявили возможность заражения болезнью Альцгеймера

Nature Medicine: Альцгеймер мог передаваться людям вместе с гормоном роста
Признаки болезни Альцгеймера выявили у пациентов, которые ранее получали гормон роста человека. С 1985 года этот метод лечения запрещен

Ученые установили, что болезнь Альцгеймера могла передаваться людям при использовании гормона роста, который сейчас запрещен, пишет Financial Times со ссылкой на статью в научном журнале Nature Medicine.

Исследователи изучили данные восьми человек из по крайней мере 1848 пациентов, которые в период с 1959 по 1985 год получали гормон роста, полученный из тел умерших. Некоторые из этого общего числа людей уже умерли от болезни Крейтцфельда-Якоба (БКЯ), поскольку вместе с вводимыми гормонами роста в их организм попадали белки-прионы, вызывающие нарушения в мозге. Ученые установили, что есть параллели между развитием болезни Альцгеймера и БКЯ.

Прионы — тип белков с аномальной третичной структурой, не содержащий нуклеиновых кислот. Прионные болезни представляют собой прогрессирующие нейродегенеративные заболевания, которые поражают как людей, так и животных. Наиболее распространенной человеческой прионной болезнью является болезнь Крейтцфельда–Якоба, она имеет несколько форм и подвидов. Симптомы включают патологии центральной нервной системы; заболевание на сегодняшний день неизлечимо.

У лиц, которые принимали участие в исследовании, не развилась БКЯ. Но у пяти из этих пациентов наблюдались симптомы, соответствующие раннему этапу болезни Альцгеймера. У троих пациентов диагноз был подтвержден. У одного из них возникли легкие когнитивные нарушения, у другого были признаки ухудшения умственной деятельности, о которых сообщил сам пациент, а у третьего симптомов не было.

Ученые нашли биомаркеры крови, указывающие на болезнь Альцгеймера
Life
Фото:Shutterstock

«Наши результаты показывают, что болезнь Альцгеймера и некоторые другие неврологические заболевания имеют сходные с БКЯ процессы заболевания. Это может иметь важные последствия для понимания и лечения болезни Альцгеймера в будущем», — сказал ведущий автор исследования и профессор Университетского колледжа Лондона Джон Коллиндж.

Исследователи при этом подчеркивают, что болезнь Альцгеймера не может передаваться в повседневной жизни, например, при уходе за больным. «Мы вовсе не хотим сказать, что вы можете заразиться болезнью Альцгеймера.Она не передается как вирусная или бактериальная инфекция», — отметил Коллиндж.

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Использование экстрактных препаратов гормона роста было запрещено в 1985 году. «После того, как в 1980-х годах гормоны роста человека перестали использовать из-за опасений по поводу передачи болезни Крейцфельдта-Якоба, были приняты строгие процедуры <...> Но в свете новых результатов исследователи рекомендуют пересмотреть медицинские процедуры, чтобы гарантировать, что редкие случаи передачи болезни Альцгеймера, подобные этим, не возникнут в будущем», — сказала исполнительный директор фонда Alzheimer's Research UK Сьюзен Кольхас.

В 2015 году ученые впервые сообщили о «возможных доказательствах» того, что белок из группы бета-амилоидов, накопление которого ассоциируют с болезнью Альцгеймера, может запустить патологический механизм в мозге, попав в него извне, передавал Би-би-си. Три года спустя специалисты «заразили» мышей болезнью Альцгеймера, используя экстракт гормона роста из мозга людей.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
болезнь Альцгеймера Исследование ученые гормональные препараты
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