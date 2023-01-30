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На мусороперерабатывающем заводе в Москве нашли «снаряды для гаубицы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В субботу, 28 января, на территории мусороперерабатывающего завода на севере Москвы был обнаружен ящик с надписью «снаряды для гаубицы», внутри находились взрывпакеты, сигнальные ракеты и патроны. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«Около 18 часов в дежурную часть позвонил сотрудник частного охранного предприятия, который рассказал, что на территории мусороперерабатывающего завода, расположенного в Сигнальном проезде, при сортировке отходов был обнаружен подозрительный ящик», — рассказал РБК собеседник.

Внутри ящика нашли взрывпакет для отсека и палубы (31 штука), взрывпакет палубный (36 штук), взрывпакет для корабельного отсека (71 штука). Также в ящике находились сигнальные патроны, пакеты с селитрой и порохом.

Экспертиза показала, что эти взрывпакеты применяются для проведения учебных занятий на кораблях Военно-морского флота при имитации выстрела орудий, рассказал собеседник РБК.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК), сообщил источник. Максимальное наказание по этой статье составляет до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается происхождение обнаруженных взрывпакетов.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
незаконное хранение ГУ МВД по Москве уголовное дело Москва свалка мусороперерабатывающий завод
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