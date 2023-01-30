Умерла первая исполнительница роли Уэнздей в «Семейке Аддамс»

Главную роль в своей карьере она сыграла в возрасте шести лет. К концу 1980-х она работала визажистом в фильмах для взрослых

Лиза Лоринг (Фото: Lawrence Lucier / Getty Images)

Умерла актриса Лиза Лоринг — исполнительница роли Уэнздей Аддамс в оригинальном сериале «Семейка Аддамс» 1964 года, сообщает Variety со ссылкой на ее дочь. Актрисе было 64 года.

Причиной смерти актрисы стал инсульт.

Роль дочери пары экстравагантных злодеев она исполнила в шестилетнем возрасте. «Семейка Аддамс», ставшая первой телеадаптацией франшизы, которая до этого существовала только в виде комиксов и мультфильмов, выходила на американском телеканале ABC с 1964 по 1966 год.

Лиза Лоринг стала сниматься еще в трехлетнем возрасте. После роли в «Семейке Аддамс» она появилась еще в нескольких ситкомах. В начале 1980-х она исполнила роль в американской мыльной опере «Как вращается мир». К концу 1980-х она стала сниматься в малобюджетных жанровых фильмах, таких как «Дикая гавань» и «Кровавое безумие» (1987). Позднее Лиза Лоринг стала работать визажистом в фильмах для взрослых.