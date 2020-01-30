Вылетевший в Ростов лайнер Utair запросил экстренную посадку во Внуково

Самолет решили вернуть в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика положения закрылков

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Лайнер авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке во Внуково, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О подготовке к посадке сообщает также телеканал РЕН ТВ.

В пресс-службе аэропорта Внуково РБК посоветовали обратиться за комментарием к представителям авиакомпании.

Позже перевозчик подтвердил РБК, что самолет возвращается в Москву. «На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылков, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что сейчас лайнер штатно вырабатывает топливо перед посадкой.