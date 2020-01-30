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На главу Pegas Touristik напали требовавшие $2,5 млн вымогатели

Трое мужчин подозреваются в вымогательстве $2,5 млн у Рамазана Акпынара. Среди напавших на уроженца Турции оказался один из его бывших партнеров
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве $2,5 млн у владельца и президента компании Pegas Touristik Рамазана Акпынара. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

Задержанные доставлены в изолятор временного содержания, уточнил собеседник. По данным источника «Известий», речь идет о Имране Назарове, Магомеде Евлоеве и Шато Ботерашвили — они находятся в изоляторе в подмосковном Красногорске. Их личности подтвердил в том числе источник РБК. Telegram-канал 112 сообщает, что суд изберет им меру пресечения я пятницу, 31 января.

Генеральный директор Pegas Touristik Анна Подгорная заявила РБК, что читала о случившемся в новостях, но отказалась от комментариев. Акпынар также является председателем совета директоров авиакомпании Nordwind Airlines.

Pegas Touristik — один из старейших российских туроператоров, который отправляет туристов на отдых в Турцию, самое популярное у россиян направление отдыха. Компания входит в десятку крупнейших туроператоров на рынке турецкого курорта Антальи, самом популярном направлении отдыха у россиян. В 2019 году Pegas Touristik был шестым на этом рынке с долей 7,3% (у лидера TUI — 14%, а у находящегося на втором месте Anex Tour — 11,2%), сообщало турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на отчет о туристическом рынке Антальи в 2019 году.

По данным Baza, 36-летний Магомед Евлоев, один из задержанных, является уроженцем Ингушетии. При задержании во Внуково он пытался скрыться, но был пойман. В июле прошлого года, как сообщает канал, Евлоев со своими сообщниками уже вымогал деньги у владельца Pegas Touristik на встрече в ресторане Shore House в Красногорске.

Источник портала TourDom.ru уточняет, что задержанный Имран Назаров — бывший коммерческий директор авиакомпании Nordwind. По данным издания, он занимал этот пост до января 2019 года, а к туроператору Pegas «никакого отношения не имеет».

Участники туристического рынка заявили РБК о дружеских отношениях Акпынара с Назаровым. «Имран был его [Рамазана Акпынара] другом, партнером и авантюристом», — сказал один из собеседников. По словам источников РБК, Назаров также работал в Pegas Touristik, что «подтверждают сообщения отраслевой прессы». Так, в 2009 году гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная говорила отраслевому TourDom.ru, что компания рассматривает вопрос о заключении трудового договора с Назаровым, а в 2015 году Ассоциации туроператоров России упоминала Назарова в качестве вице-президента компании.

По данным СПАРК, Имран Назаров был в 2016 и 2017 годах гендиректором двух компаний, владельцем которых является Рамазан Акпынар, — ООО «Пегас Флай» и ООО «Пегас Флай А.М.С.».

Имран Назаров — владелец потерпевшего крах в 2005 году туроператора Deeptour, который специализировался на отдыхе в Турции и Египте. Летом 2005 года у туристов Deeptour возникли проблемы с заселением в отели, а в августе Ростуризм приостановил его лицензию на туроператорскую деятельность. В октябре долги туроператора турецким отельерам, как писал отраслевой портал TourDom.ru, достигли $10 млн. Тогда же Назаров продал 50% Deeptour Межбизнесбанку — банк приостановил работу туркомпании для реорганизации, а впоследствии ее закрыл (сам банк тоже прекратил свое существование в 2013 году). В 2006 году Назаров покинул Deeptour и почти сразу создал нового туроператора — Luktour. Эта компания проработала всего несколько месяцев.

Авторы: Дмитрий Серков, Кристина Астафурова, Елена Сухорукова
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