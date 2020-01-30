На главу Pegas Touristik напали требовавшие $2,5 млн вымогатели

Трое мужчин подозреваются в вымогательстве $2,5 млн у Рамазана Акпынара. Среди напавших на уроженца Турции оказался один из его бывших партнеров

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве $2,5 млн у владельца и президента компании Pegas Touristik Рамазана Акпынара. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

Задержанные доставлены в изолятор временного содержания, уточнил собеседник. По данным источника «Известий», речь идет о Имране Назарове, Магомеде Евлоеве и Шато Ботерашвили — они находятся в изоляторе в подмосковном Красногорске. Их личности подтвердил в том числе источник РБК. Telegram-канал 112 сообщает, что суд изберет им меру пресечения я пятницу, 31 января.

Генеральный директор Pegas Touristik Анна Подгорная заявила РБК, что читала о случившемся в новостях, но отказалась от комментариев. Акпынар также является председателем совета директоров авиакомпании Nordwind Airlines.

Pegas Touristik — один из старейших российских туроператоров, который отправляет туристов на отдых в Турцию, самое популярное у россиян направление отдыха. Компания входит в десятку крупнейших туроператоров на рынке турецкого курорта Антальи, самом популярном направлении отдыха у россиян. В 2019 году Pegas Touristik был шестым на этом рынке с долей 7,3% (у лидера TUI — 14%, а у находящегося на втором месте Anex Tour — 11,2%), сообщало турецкое издание Turizm Guncel со ссылкой на отчет о туристическом рынке Антальи в 2019 году.

По данным Baza, 36-летний Магомед Евлоев, один из задержанных, является уроженцем Ингушетии. При задержании во Внуково он пытался скрыться, но был пойман. В июле прошлого года, как сообщает канал, Евлоев со своими сообщниками уже вымогал деньги у владельца Pegas Touristik на встрече в ресторане Shore House в Красногорске.