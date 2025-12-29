 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Стала известна средняя стоимость поздравления Деда Мороза в этом году

Средняя стоимость поздравления Деда Мороза составила 3567 рублей.
Сюжет
Новый год 2026
«Индекс Деда Мороза» отражает стоимость услуг на заказ приезда и поздравления Деда Мороза. В 2025 году он достиг 3 567 руб. В пятерку самых дорогих городов вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург

В 2025 году стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки («индекс Деда Мороза») стала выше на 14%, следует из расчетов аналитического проекта T-Data от Т-Банка, поступивших в РБК.

«Индекс Деда Мороза в 2025 году вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг 3 567 ₽», — подсчитали аналитики.

Согласно данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, в декабре 2026 года, по прогнозу, индекс вырастет еще на 9% и составит уже ₽3 888.

Расчет был сделан на основе данных из открытых источников и объявлений на сайтах «Авито», «Профи» и «Юла». В общей сложности было изучено более 4 тыс. объявлений.

Самый высокий индекс Деда Мороза оказался в городах-миллионниках, традиционно — в Москве (4 360 ₽). Лидером по приросту показателя стал Красноярск, где индекс вырос на 20% — с ₽3 327 до ₽3 984.

В топ городов, где дороже всего будет заказать поздравление Деда Мороза, также вошли:

  • Краснодар (4 048 ₽);
  • Санкт-Петербург (3 662 ₽);
  • Екатеринбург (3 647 ₽);
  • Ростов-на-Дону (3 645 ₽).

Дешевле всего поздравление обойдется жителям Волгограда: средняя стоимость там составила ₽2 291.

Новый год в пути: как встретить праздник в поезде или самолете?
Радио
Фото:Yurou Guan / Shutterstock

В декабре 2024 года проводилось аналогичное исследование. Тогда цена поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стала выше на 21% и составила ₽3129.

За пять лет индекс вырос примерно в три раза: в 2019-м он составлял 1063 руб. Порог в 2 тыс. руб. он преодолел в 2022 году (2102 руб.), в этом году он достиг планки в 3 тыс. руб.

Полина Харчевникова, Виктория Полякова
Новый Год Дед Мороз Россия
