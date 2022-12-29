Замуж невтерпеж: как Москва повышает доступность регистрации брака

Зал регистрации Кутузовского Дворца бракосочетания (Фото: пресс-служба)

В декабре 2022 года органам загса исполнилось 105 лет. В Москве за последние несколько лет количество точек для регистрации брака увеличилось в четыре раза. Если ранее заключить брак в столице можно было в 38 отделах загса, включающих в себя шесть Дворцов бракосочетания, а также на 11 выездных платных площадках, то теперь эта услуга доступна в 136 центрах госуслуг «Мои Документы», девяти Дворцах бракосочетания и более чем на 30 выездных площадках в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» — всего 170 мест. Популярность последних в уходящем году выросла на 40%. Причем для регистрации брака на любой из выездных локаций не потребуется дополнительных затрат — необходимо оплатить только стандартную госпошлину в размере 350 руб. Кроме того, теперь подать заявление на регистрацию можно онлайн на портале «Госуслуги», а также на сайте мэра Москвы.

Реконструкция и строительство

Накануне Дня работников органов загса, который отмечается 18 декабря, в Москве открылся новый, последний на данный момент Дворец бракосочетания «Южное Бутово». Он рассчитан на 10 тыс. торжественных церемоний регистрации брака в год, а также на проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Во дворце оборудованы два зала — большой, который может принять до 50 гостей, и малый, рассчитанный на 30 человек. В здании также есть кабинеты для подачи заявлений и оформления документов, комнаты жениха и невесты, зоны для пребывания гостей и проведения фотосессий, а также конференц-зал.

Кроме того, новый дворец оснащен для проведения церемоний регистрации брака маломобильных граждан. Рядом обустроена парковка на 16 машино-мест, два из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дворец рассчитан в первую очередь на жителей района Южное Бутово, а также Юго-Западного административного округа, Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО, «Новая Москва»). На церемонии открытия нового дворца присутствовали жители Щербинки Александра и Михаил Костюткины, празднующие в этом году золотую свадьбу, а также мэр Москвы Сергей Собянин, поздравивший их с юбилеем.

«Мы много работаем над тем, чтобы регистрация брака, которая у подавляющего большинства людей в жизни случается один раз, прошла красиво и торжественно. Мы активно реформировали службу загсов и, например, перестали регистрировать браки в обыкновенных загсах. Как правило, это первые этажи пятиэтажек, существенно отставшие от нашего представления, что такое красиво, поэтому мы приняли решение, что у нас будут только дворцы бракосочетания — их было шесть, теперь девять», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

В планах московской мэрии также строительство десятого по счету дворца бракосочетания в районе Митино. Помимо создания новых, Москва активно проводит работы по ремонту уже действующих загсов. Так, в 2021 году был завершен капитальный ремонт Люблинского отдела загса и Дворца бракосочетания № 4 — самого большого в Москве. Кроме того, в настоящее время ведутся ремонтные работы в Кутузовском и Шипиловском дворцах. В них, в частности, обновят дизайн интерьеров для торжественной регистрации брака. Ремонт Кутузовского дворца завершится уже в этом году.

Интерьер Дворца бракосочетания № 4 после капремонта (Фото: пресс-служба)

Новые адреса счастья

Дворцы бракосочетания остаются основным местом проведения свадебных церемоний — в 2022 году их выбрали 57% пар. В то же время наблюдается активный рост популярности выездных площадок. Так, за первые шесть месяцев 2022 года их выбрали на 50% пар больше, а в целом за год — на 40%. Это связано с тем, что число самих выездных площадок, где можно заключить брак, неуклонно растет. В мае 2019 года в Москве стартовал проект по выездной регистрации брака «Новые адреса счастья», который сейчас включает в себя уже более 30 локаций. По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, их количество за время существования проекта выросло в 1,5 раза.

Так, заключить брак теперь можно в старинных усадьбах и музеях, небоскребах «Москва-Сити», лофт-пространствах и парк-отелях, а также на стадионах «Спартак» и «Лужники», Северном речном вокзале, станции метро «Маяковская» и на других площадках. Причем в рамках пилотных проектов церемонии проводились даже в экстремальных условиях — при минусовой температуре в ледяной пещере парка «Зарядье», на коньках на катке ВДНХ и в движущейся кабине на канатной дороге на Воробьевых горах.

По статистике столичных властей, наиболее популярной выездной площадкой в 2022 году стал особняк Спиридонова в Малом Гнездиковском переулке, который выбрали 900 пар, на втором месте — гостиница «Националь», где поженились более 850 пар. Еще свыше 650 пар заключили брак в доме торжеств «Сафиса» на Воробьевском шоссе, около 600 и 550 церемоний прошло в бутик-отеле «Богородское» и «Якиманка-Холле» соответственно. В этом году загсы Москвы начали проводить регистрацию брака на воде — во время мини-круизов на речных трамвайчиках. Там прошло около 300 торжественных церемоний.

«Москвариум» на ВДНХ тоже стал одной из популярных площадок для регистрации брака (Фото: пресс-служба)

Всего, по словам Раковой, с начала реализации проекта «Новые адреса счастья» на выездных площадках заключили брак 35 тыс. пар. «В следующем году мы открываем новую площадку — колесо обозрения на ВДНХ — и продлеваем работу таких выездных площадок: пожениться можно будет не только в пятницу и субботу, но и в воскресенье, и даже в будни. Сейчас на выездных площадках регистрируются 25% браков», — рассказала вице-мэр.

Удобный формат рядом с домом Пары, которые выбирают неторжественную регистрацию брака, могут пожениться в центрах госуслуг «Мои документы», которые есть в каждом районе Москвы. Если раньше эта услуга была доступна только в 38 отделах загса, то теперь — в 136 современных и комфортных офисах с высоким уровнем клиентского сервиса. В ряде офисов оформлены специальные фотозоны. Благодаря этому доступность такого формата регистрации выросла в 4,3 раза.

Загс — технологичная структура

Подать заявления для регистрации брака можно как во Дворцах бракосочетания, так и онлайн на «Госуслугах». Выбрав на портале услугу «Регистрация брака», необходимо ответить на вопросы и выбрать «Торжественную регистрацию брака», а затем заполнить заявление, определившись с площадкой, временем и датой. Далее указываются данные будущего супруга или супруги, которому отправляется приглашение с заполненным заявлением о заключении брака. Подтвердить получение приглашения необходимо в течение 24 часов. Госпошлина оплачивается прямо на портале, а квитанция отправляется в загс. Стандартная сумма госпошлины составляет 350 руб., а при подаче онлайн — 245 руб., или на 30% дешевле.

Московские молодожены предпочитают электронный формат заявлений. Более 60% от всех принятых заявлений поступило онлайн — это на 15% больше, чем в прошлом году. На сайте проекта «Новые адреса счастья» представлена визуализация выездных площадок, а также инструкция по подаче заявления и список красивых дат, в которые можно пожениться.

Другая востребованная у москвичей площадка — особняк Royal на Малой Ордынке (Фото: пресс-служба)

Помимо портала госуслуг, подать заявление о регистрации брака онлайн можно на сайте мэра Москвы. Для этого требуется внести паспортные данные и номера СНИЛС жениха и невесты, а также документы о расторжении брака в случае, если это не первая регистрация. После этого необходимо будет выбрать место заключения брака и дату из предложенных в перечне. Затем время на площадке автоматически бронируется, а второму заявителю направляется приглашение на электронную почту, на которое также необходимо ответить в течение 24 часов.

«Интерфейс портала mos.ru позволяет в спокойной домашней обстановке выбрать наиболее подходящие дату, время и место регистрации брака и буквально за 10–15 минут подать заявление. Это существенно экономит время москвичей — не нужно тратить время на дорогу до отдела загса или офиса «Мои документы», узнавать доступные опции по дате и времени при личном визите или по телефону. Регистрацию брака можно планировать с учетом общедоступной информации о работе разнообразных городских площадок, исходя из предпочтений по адресу, времени года или времени суток», — рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.