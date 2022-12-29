Кадры, «цифра» и ремонт: как развивается амбулаторная помощь в Москве

Фото: пресс-служба

Фундаментом всей системы здравоохранения можно назвать амбулаторную помощь — поликлиники. Это первичное звено, с которым гражданин сталкивается чаще всего в жизни и от которого ждет качественного и эффективного решения своих вопросов. «В стационарах среднестатистический москвич бывает раз в 8–10 лет. Поликлинику же он посещает в среднем восемь раз в год, и перемены должны происходить именно там», — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин. Столичные власти уделяют особое внимание модернизации амбулаторной помощи сразу по нескольким направлениям: это и обновление инфраструктуры, и цифровизация процессов, и внедрение принципов пациентоориентированности.

Последние тенденции в развитии амбулаторной помощи и успехи столицы эксперты обсуждали на форуме «Моя поликлиника», который проходил с 15 по 17 декабря в Гостином Дворе. Участники форума не только подвели промежуточный итог развитию столичной амбулаторной помощи за последний год, но также наметили программу дальнейшего развития московских поликлиник. Она включает в себя меры по персонализации оказываемой медицинской помощи, дальнейшую цифровизацию, а также формирование единых подходов у мэрии и врачебного сообщества. Несмотря на амбициозность поставленных задач, они оцениваются как посильные московскому здравоохранению.

Лицом к человеку

Со следующего года в рамках программы ОМС в Москве будет проходить проактивное диспансерное наблюдение горожан с хроническими заболеваниями, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Этот проект был запущен еще в 2022 году и включает в себя наиболее распространенные заболевания, занимающие основную долю в структуре смертности: сахарный диабет второго типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь. Их лечение позволяет повысить продолжительность и качество жизни пациентов.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба)

Для реализации проекта город разработал специальный сервис в ЕМИАС, с помощью которого участковый врач получает доступ к реестру людей со всеми обозначенными нозологиями. Во время осмотра доктор сможет открыть карту диспансерного наблюдения больного, определить необходимые обследования и сформировать электронные направления на них и консультации других специалистов, а также назначить лекарственную терапию и выписать электронные рецепты на препараты. У врача также будет возможность оценить результаты исследований и при необходимости скорректировать программу наблюдения и лечения. Кроме того, специалист сможет следить за состоянием пациента между приемами, например, если тот обратился за срочной помощью, был госпитализирован или получил консультацию у врача в другом учреждении.

По словам Раковой, индивидуальную программу наблюдения и исследований получат более 1 млн москвичей с хроническими заболеваниями. «Чтобы поликлиники были заинтересованы в этих пациентах, со следующего года мы специально вводим отдельный тариф на комплексное диспансерное наблюдение в дополнение к подушевому финансированию поликлиник», — рассказала вице-мэр. Кроме того, на связи как с врачами, так и непосредственно с пациентами будут находиться около 600 помощников. Они будут помогать формировать необходимый пакет для полноценного, последовательного и непрерывного диспансерного наблюдения, уточнила Ракова.

Также вице-мэр сообщила о создании врачами городских поликлиник правил взаимоуважительного отношения специалистов и пациентов, о которых были уведомлены все жители Москвы. «Теперь можно сравнить, как относятся к пациентам в поликлиниках, с тем, какие стандарты наши врачи для себя определили. Причем мы не просто даем возможность сравнить практику с нашими ценностями, но с этого года еще и проводим регулярные опросы пациентов, на основании которых формируем рейтинги с оценкой работы наших поликлиник», — рассказала Ракова.

По ее словам, публикация первого рейтинга московских поликлиник, состоявшаяся в рамках форума, стала одним из этапов формирования новой культуры коммуникации между врачом и пациентом. По совокупности таких показателей, как уважение к пациенту, профессионализм, сплоченность команды, пациентоориентированность и других, абсолютным лидером стала городская поликлиника № 220 — три ее филиала вошли в топ-5 рейтинга.

Фото: пресс-служба

Пример нового подхода к общению с пациентами — появление сотрудников центров госуслуг в качестве администраторов поликлиник. За годы работы МФЦ их работникам удалось сформировать там клиентоориентированную среду и развить у себя коммуникативные навыки. К декабрю 2022 года персоналу поликлиник помогают уже 1,5 тыс. сотрудников МФЦ по всей Москве. Эксперимент признан настолько удачным, что с 2023 года практика привлечения специалистов центров «Мои документы» как администраторов заработает и в новейших скоропомощных стационарных комплексах (ССК) — современных многофункциональных центрах оказания экстренной помощи.

Кадровые вопросы

Ориентированность на пациента, в свою очередь, невозможна без должной переподготовки тех, кто с пациентом непосредственно контактирует — с персоналом поликлиник. На базе кадрового центра столичного депздрава сейчас реализуется ряд тренингов для специалистов поликлиник, отремонтированных по новому стандарту. Сейчас их прошли уже 7,8 тыс. специалистов.

Также на базе кадрового центра проходит обучение всех врачей общей практики. Эти специалисты должны обладать широким набором профессиональных компетенций в области диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний. Программа включает в себя 13 направлений — урологию, эндокринологию, ревматологию, кардиологию, гастроэнтерологию, пульмонологию и другие разделы. В разработке учебных программ по каждой специализации принимали участие ведущие врачи, а также главные внештатные специалисты депздрава Москвы.

Проект по обучению врачей общей практики был запущен в конце декабря 2021 года и завершится в феврале 2023-го. После завершения обучения около 3 тыс. медиков повысят свой профессиональной уровень по всем указанным дисциплинам — это все врачи общей практики, работающие в системе московского здравоохранения.

Каждый образовательный модуль состоит из теоретической и практической частей и занимает 18 учебных часов. Теоретическую часть врачи изучают в онлайн-режиме. На лекциях они рассматривают алгоритмы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний с использованием современных методов и лекарств, что помогает сократить сроки диагностики и повышает эффективность назначенной терапии. Практическая часть проходит непосредственно в кадровом центре и включает в себя отработку навыков на современном симуляционном и медицинском оборудовании, а также решение ситуационных задач.

Фото: пресс-служба

Однако любые организационные изменения, уверена вице-мэр Ракова, требуют максимально прозрачности именно в диалоге с самой командой: сотрудники должны быть в курсе грядущих перемен, должны понимать и принимать их цели и задачи. По ее мнению, нужно создать систему, в рамках которой все звенья получат обратную связь по любой ситуации. «Открытость и честность друг с другом поможет при необходимости вносить корректировки планы и двигаться в заданном направлении», — подчеркнула вице-мэр.

«Если мы создаем такую систему, где будем честны друг с другом и иметь желание двигаться в одном направлении, тогда мы в одном ряду, плечом к плечу можем достичь успеха. И разделить вместе с вами всю ответственность и сложности этих решений, которые нам предстоят. Если все это обобщить простым понятным словом, то оно звучит очень просто — это доверие», — отметила она.

Цифровизация амбулаторной помощи

Для достижения максимальной эффективности работы поликлиник крепкой, мотивированной команды недостаточно — этих людей не должна тормозить бумажная волокита. И если с лета 2022 года все детские поликлиники столицы перешли на цифровой формат работы, в ближайшей перспективе за ними последуют и взрослые амбулаторные учреждения, сообщила начальник управления мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Наталья Катаева.

Фото: пресс-служба

В 2023 году Москва включит в тариф ОМС анализ рентгенологических снимков искусственным интеллектом (ИИ). По словам Анастасии Раковой, тем самым будет завершен первый этап внедрения в практическое здравоохранение и рутинную медицинскую практику сервисов цифрового зрения. Первым, в частности, в систему ОМС будет включен анализ маммографических снимков, причем для москвичей такие исследования останутся бесплатными.

Сейчас такие сервисы работают в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в московскую медицину. Так, около 40 сервисов ИИ помогают рентгенологам по 17 направлениям исследований. Нейросети наносят разметку на лучевые исследования и производят необходимые измерения. Врачи могут обращаться как к оригинальным снимкам, так и к изображениям, обработанным ИИ. Нейросети уже помогают находить на компьютерной томографии признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также ищут рак молочной железы, патологии легких и многие другие заболевания.

Над цифровизацией системы здравоохранения Москва работает уже более десяти лет. Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину был запущен комплексом социального развития Москвы на базе столичного Центра диагностики и телемедицины, а также городским департаментом информационных технологий. Центр стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в ЕРИС ЕМИАС, в результате чего возможность использовать инновационные технологии получили порядка 150 медорганизаций столицы, в том числе детские.

Фото: пресс-служба

Среди других экспериментальных сервисов, запущенных в пилотном режиме в уходящем году, — проект цифрового паспорта поликлиники, в котором сейчас участвуют девять столичных амбулаторий. Он задуман как онлайн-центр управления в помощь главврачам и их заместителям: туда выводится вся актуальная статистика по каждому из филиалов поликлиники и прикрепленным к ним пациентам с электронной медкартой (ЭМК).

В свою очередь, функционал самой ЭМК в 2022 году расширился. Теперь в них доступен персонализированный календарь детских прививок и возможность родителям заполнить анкету с данными о ребенке. Также ЭМК играет все более важную роль как база данных о здоровье человека, вне зависимости от того, где он проходил обследование — в городской, федеральной или частной амбулатории. Так, с этого года стало возможным как подгружать в сервис архивы со снимками КТ и МРТ из частных и федеральных клиник, так и делиться со специалистами последних избранными данными из ЭМК.

Наличие у пациента электронной медкарты способствует развитию дистанционной консультации врача — телемедицине. С февраля 2022 года телемедицинские сервисы работают на базе всех столичных поликлиник. По данным комплекса соцразвития Москвы, к концу 2022 года специалисты провели для москвичей уже более 1 млн телемедицинских консультаций.

Старые новые поликлиники

Новые процессы и подходы требуют изменения пространства вокруг себя. Трудно себе представить работу высококвалифицированной команды с цифровыми инструментами в морально и физически устаревших советских поликлиниках. Для этого была запущена масштабная программа капитального ремонта городских поликлиник, охватывающая почти половину амбулаторного фонда столицы. В нее вошла 201 поликлиника, и к концу декабря 2022 года отремонтированы уже 72 из них. Помимо них, возводятся еще 32 совершенно новых здания, пять из которых уже открыли свои двери для пациентов в 2022 году.

Фото: пресс-служба

Обновление старого и возведение нового фонда следует единому московскому стандарту поликлиник. В нем объединены все упомянутые выше направления развития амбулаторной помощи — ориентация на пациента, забота о команде, внедрение новых технологий. Так, этажи распланированы максимально удобно и эргономично — и для посетителей, и для работников, — каждая поликлиника снабжается унифицированным набором оборудования, а набор персонала производится по единым по всему городу правилам.