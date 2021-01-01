Умер модельер Пьер Карден

Основатель модного дома Pierre Cardin скончался на 99-м году жизни. Он был учеником Кристиана Диора, впоследствии создав первую коллекцию мужской одежды

Пьер Карден (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Известный французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет, сообщает L’Obs со ссылкой на заявление его семьи.

Карден умер 29 декабря в больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен в департаменте О-де-Сен, на западной окраине Парижа. Причины смерти не уточняются.

«День большой печали для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье, которым он был, прожил столетие, оставив Францию и весь мир с уникальным художественным наследием в моде, но не только», — говорится в заявлении его семьи.

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Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в семье итальянских виноделов в Венеции. В 1924 году семья переехала во Францию, и детство Кардена прошло в городе Сент-Этьен. Именно здесь в 14 лет он начал свою карьеру подмастерьем портного. В 1945 году Карден переезжает в Париж и работает подмастерьем в доме моды Jeanne Paquin и как театральный художник. Одной из его работ становятся костюмы к фильму Жана Кокто «Красавица и чудовище» в 1946 году.