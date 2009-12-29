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Daimler Trucks делает ставки на рынки БРИК в 2010г.
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Daimler Trucks делает ставки на рынки БРИК в 2010г.
Общество, 29 дек 2009, 15:27
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Daimler Trucks делает ставки на рынки БРИК в 2010г.
Подразделения немецкого автоконцерна Daimler по производству коммерческого транспорта - Daimler Trucks и Daimler Buses - ожидают стабилизации в 2010г. мирового рынка грузовых автомобилей и автобусов.

По сообщению Daimler, уже во второй половине текущего года на многих рынках наблюдалось "небольшое восстановление" объемов новых заказов на грузовики. Daimler также указал, что рассчитывает "активно участвовать в стратегическом росте" в странах БРИК (Бразилии, Индии, России и Китае), передает Reuters.

В России Daimler уже владеет 10% акций КАМАЗа и в долгосрочной перспективе хочет довести долю в российском производителе грузовиков до контрольной. В середине декабря председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов сообщил, что Daimler ведет переговоры о покупке еще 5-6% российской компании.

Продавцом пакета выступает "Тройка Диалог", которой принадлежит 44% акций КАМАЗа. Как сообщил президент Troika Capital Partners Сергей Скворцов, инвесткомпания предложила Daimler купить 5%, или 13,2%, или 15% КАМАЗа. "По той цене, которая устраивает нас, Daimler готов купить минимальный пакет", - указал С.Скворцов.

По мнению экспертов, увеличивая свою долю в КАМАЗе, Daimler показывает свой интерес к российскому рынку грузовой и строительной техники, поскольку КАМАЗ является на нем крупнейшим игроком и потенциал этого рынка очень велик.

Daimler AG - немецкий автомобильный концерн, владеет брендами Maybach, Mercedes-Benz, Smart, Freightliner, Sterling, Western Star и Setra. Подразделение Daimler Trucks является крупнейшим в мире производителем коммерческих автомобилей по объемам продаж. В Daimler Trucks входят марки Mercedes-Benz, Freightliner, Mitsubishi Fuso, Western Star.

По итогам III квартала 2009г. выручка концерна Daimler составила 19,3 млрд евро (снижение на 21% по сравнению с III кварталом 2008г.), чистая прибыль - 56 млн евро (снижение на 74%). Выручка подразделения Daimler Trucks в III квартале 2009г. составила 4,4 млрд евро, убыток EBIT - 127 млн евро. В III квартале Daimler Trucks поставило на рынок 66,1 тыс. автомобилей.

Теги: Daimler , Reuters , БРИК , Китай
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