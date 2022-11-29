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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Твери отменили съемки фильма, в котором была техника с флагами Украины

Власти Твери отменили съемки фильма с военной техникой с украинскими флагами
Кадры съемок фильма «Музыкант» в Твери, на которых была военная техника с украинскими флагами на улицах города, вызвали большой резонанс в соцсетях. Местные власти отозвали разрешение на съемки

В Твери отменили съемки фильма, в котором была техника с флагами Украины
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Администрация Твери приняла постановление об отмене в городе съемок художественного фильма с использованием военной техники, на которой были украинский флаги, сообщили РБК в правительстве Тверской области. Постановление об отмене съемок фильма «Музыкант» опубликовано на сайте городской администрации.

«Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс», — говорится в сообщении.

Как сообщала ранее тверская администрация, речь идет о съемках «фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины». Съемки велись при поддержке Минобороны и Минкультуры. В связи с работой съемочной группы в городе 26 ноября ограничивали движение по некоторым улицам.

«Администрация города приняла правильное решение о прекращении этих съемок. Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать... 16 декабря мы будем отмечать очередную годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Наш город стал первым областным центром страны, который Советская армия освободила во время Великой Отечественной войны. И вдруг наблюдаем, что на улицах снимают такие сцены. В современной ситуации это недопустимо. Безусловно, есть территории, где можно это снимать, и исторически это будет правильно. У нас же не должно быть съемок с военной техникой и флагами противника», — прокомментировал решение городских властей губернатор Игорь Руденя.

Разрешение на съемки картины в ноябре дал глава города Алексей Огоньков. Согласно постановлению, они должны были проходить с 25 ноября 2022 года по 25 апреля 2023 года.

Местные власти не уточняли, кто именно автор картины «Музыкант». Однако в начале октября одноименный кинопроект Давида Дадунашвили по итогам конкурса, проведенного Минкультуры, получил поддержку из бюджета. Конкурс проводился среди «игровых полнометражных фильмов социально значимой тематики о глобальных геополитических и социальных изменениях в истории современной России». Съемками занималась компания ООО «А П Интертеймент». «Фильм повествует о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации и становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа», — говорилось в сообщении Минкультуры.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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