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Зеленский попросил прокуроров избавиться от ассоциаций с яхтами и виллами
По словам президента, за последние годы слово «прокурор» на Украине стало почти нецензурным и не ассоциируется с верховенством закона. Зеленский назвал стратегической задачей изменение этой ситуации
Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Нынешнему руководству Генпрокуратуры Украины предстоит исправить сложившуюся за предыдущие годы ситуацию, когда само слово «прокурор» обрело в республике почти нецензурную окраску. Об этом заявил на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры президент Украины Владимир Зеленский.

«У обычных людей слово «прокурор» ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями. Стратегическая задача генерального прокурора и его команды — изменить это раз и навсегда», — сказал президент в поздравлении с Днем работников прокуратуры (трансляция выступления велась на странице Офиса президента в Facebook).

Президент выразил уверенность, что эта задача выполнима, так как на Украине впервые за время независимости происходит настоящая реформа органов прокуратуры, а не ее имитация.

«Я верю, что в ближайшее время, возможно, через год мы сможем похвалиться перед всем украинским народом совершенно другой прокуратурой и совершенно другими прокурорами, людьми с другими ценностями», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в результате реформы каждый коррупционер должен будет понести ответственность — «независимо от фамилии, должности и сферы деятельности».

Под конец Зеленский пожелал сотрудникам прокуратуры ежедневно появляться в «громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50». «Но это будут не суммы каких-то взяток, а число лет, которые благодаря вашей профессиональной деятельности, получили преступники и коррупционеры», — сказал украинский лидер.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Украина, прокуратура
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