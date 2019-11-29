Зеленский попросил прокуроров избавиться от ассоциаций с яхтами и виллами

По словам президента, за последние годы слово «прокурор» на Украине стало почти нецензурным и не ассоциируется с верховенством закона. Зеленский назвал стратегической задачей изменение этой ситуации

Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Нынешнему руководству Генпрокуратуры Украины предстоит исправить сложившуюся за предыдущие годы ситуацию, когда само слово «прокурор» обрело в республике почти нецензурную окраску. Об этом заявил на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры президент Украины Владимир Зеленский.

«У обычных людей слово «прокурор» ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями. Стратегическая задача генерального прокурора и его команды — изменить это раз и навсегда», — сказал президент в поздравлении с Днем работников прокуратуры (трансляция выступления велась на странице Офиса президента в Facebook).

Президент выразил уверенность, что эта задача выполнима, так как на Украине впервые за время независимости происходит настоящая реформа органов прокуратуры, а не ее имитация.

«Я верю, что в ближайшее время, возможно, через год мы сможем похвалиться перед всем украинским народом совершенно другой прокуратурой и совершенно другими прокурорами, людьми с другими ценностями», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в результате реформы каждый коррупционер должен будет понести ответственность — «независимо от фамилии, должности и сферы деятельности».