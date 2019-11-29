Медведев попросил «добивать» социальные объекты «в хорошем смысле слова»

По словам главы правительства, социальные объекты в Курганской области должны быть построены и отремонтированы

Глава правительства России Дмитрий Медведев обсудил развитие социальной сферы Курганской области с губернатором региона Вадимом Шумковым. В ходе разговора собеседник премьера сообщил, что в ходе работы власти области «добивают» те объекты социальной сферы, которые не могут «зацепить» через нацпроекты.

«Добивайте», но только в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью «добитыми», а все-таки стали развиваться», — отреагировал глава правительства (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

Шумков пояснил, что он имеет в виду то, что противотуберкулезный диспансер, новая поликлиника и другие объекты, не вошедшие в нацпроекты, будут построены по программе индивидуального развития.

Губернатор также отметил, что абсолютно все центральные районные больницы (ЦРБ) Курганской области подлежат модернизации. «Где-то внешний ремонт, где-то внутренний. Я полагаю, до одной трети придется строить заново», — отметил Шумков.