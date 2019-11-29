Россию впервые с 2013 года избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Россию впервые с 2013 года избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

Новыми членами главного органа международной организации стали девять стран. Россия оказалась в их числе впервые за шесть лет

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Россия стала новым участником Комитета всемирного наследия — профильного комитета ЮНЕСКО, который отвечает за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия. Об этом сообщается на сайте российской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Всего на собрании Генассамблеи стран-участниц Конвенции о всемирном наследии было избрано девять новых членов: помимо России, в комитет вошли Египет, Мали, Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд, Эфиопия и ЮАР.

Собрание прошло 27 и 28 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в нем участвовали 193 страны.

В Институте наследия имени Лихачева «РИА Новости» уточнили, что Россия не была участником главного органа ЮНЕСКО с 2013 года. «Теперь страна будет участвовать в принятии всех решений», — заявили в учреждении.

В начале сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Москва подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Дмитрия Менделеева для молодых ученых за достижения в области физики, химии, математики и биологии. Награда лучшим ученым, по его словам, должна составить $250 млн.