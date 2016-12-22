Правительство разрешило не вешать знак «шипы» на машины

Кабмин признал, что знак уже потерял свою актуальность, поскольку не позволяет однозначно понять особенности движения транспортного средства, которые во многом стали определяться другими факторами

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которым снял с водителей обязанность устанавливать знак «шипы» на автомобили с шипованными шинами. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства.

В пояснительной записке к документу говорится, что этот знак потерял свою актуальность, поскольку динамические характеристики движения транспорта стали определяться в значительной мере другими факторами, такими как конструкция, степень загруженности, наличие современных систем торможения и стабилизации и прочее.

​«Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — отмечается в справке кабмина.

В постановлении правительства содержатся и другие поправки к действующим ПДД.

Документ уточнил порядок действий водителей на месте ДТП, если в результате был причинен только имущественный вред. Теперь оформлять документы о ДТП можно без участия сотрудников полиции независимо от того, есть ли у участников происшествия разногласия относительно его обстоятельств.

Страховое возмещение в рамках европротокола — до 100 тыс. руб. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области водители могут фиксировать и передавать страховщикам данные о ДТП через мобильные приложения. Страховое возмещение в этих регионах может составлять до 400 тыс. руб.

Кроме того, поправки приравнивают к пешеходам тех, кто ездит в инвалидных колясках с двигателем.

Инвалидам дали также больше возможностей для парковки. На машины (если на них установлен знак «инвалид»), управляемые инвалидами всех групп, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, не будут распространятся знаки «стоянка запрещена», «стоянка запрещена по четным числам месяца», а также «стоянка запрещена по нечетным числам месяца».​