В Иране в убийстве ученых-ядерщиков подозревают "вражеских агентов"

В убийстве двух ученых-ядерщиков, машины которых были подорваны в Тегеране, подозревают "вражеских агентов". Об этом сообщают иранские СМИ.

Официально власти эту версию пока не подтверждали, однако полиция назвала происшествие терактом. Расследование произошедшего в иранской столице продолжается.

Между тем на видео иранского телеканала Press-TV заметно, что машина второго ученого, скорее всего, подверглась обстрелу: на капоте видны следы от пуль.

Ранее сообщалось, что взрывные устройства были установлены под капотом автомобилей ученых и сдетонировали сразу после приведения двигателей в действие. В результате Маджид Шахриари скончался на месте, Ферейдун Аббаси был госпитализирован, но впоследствии умер в больнице. Также пострадала жена Ф.Аббаси.

Согласно научным исследованиям, опубликованным в Интернете, М.Шахриари занимался исследованиями на факультете ядерных технологий университета Shahid Beheshti в Тегеране. Профессор Ф.Аббаси был его коллегой и преподавал в том же университете.