Сильное землетрясение в Японии: 13 жертв

Вчера вечером в Японии на о.Хоккайдо произошло землетрясение силой 7,1 баллов по шкале Рихтера. В результате пострадали 13 человек. Кроме того, после землетрясения в 480 домах отключилось электричество, однако в настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено, передает АР. На некоторое время было прекращено движение по железным дорогам восточной части острова.

Первоначально сообщалось об угрозе возникновения цунами, но позже японское сейсмологическое агентство отменило выпущенное ранее предупреждение.

Эпицентр подземных толчков, произошедших в 3:32 по местному времени (21:32 28 ноября мск), находился к востоку от о.Хоккайдо, на 50 км ниже уровня моря. Информации о разрушениях и материальном ущербе на данный момент не поступало.

Напомним, в Японии этой осенью произошло несколько сильных землетрясений. Последнее землетрясение произошло 8 ноября в префектуре Ниигата, сила толчков тогда составила 5,8 балла по шкале Рихтера. Эпицентр стихии находился вблизи поверхности Земли. Жертвами стихии стали 7 человек, разрушений не последовало. Еще одно землетрясение имело место 5 ноября. Но самое сильное за последние годы стихийное бедствие произошло в этой же префектуре 23 октября, сила толчков составила 5,6 баллов по Рихтеру. Тогда погибли 39 человек, более 2000 получили ранения различной степени тяжести. Тысячи людей на севере Японии вынуждены были жить во временных домах, палатках и автомобилях, потому что их жилища были разрушены.