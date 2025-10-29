В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт

Горелкин сообщил, что в Госдуме обсуждается инициатива, которая обяжет коммерческие компании замещать иностранное программное обеспечение. По его словам, государство ориентировано на импортозамещение

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Госдуме обсуждается инициатива о введении ограничений, которые обяжут коммерческие компании замещать иностранное программное обеспечение. Об этом на форуме «Цифра права» заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что одним из приоритетов государства является импортозамещение. «В будущем могут появиться законодательные ограничения для коммерческих компаний, чтобы они тоже импортозамещались более активно. Этот вопрос сейчас рассматривается», — сказал он.

В данный момент замещать иностранный софт обязаны госорганы, госкомпании и компании с госучастием, а также субъекты критической информационной инфраструктуры. В сентябре Минцифры опубликовало законопроект, которым предложило обязать субъекты КИИ перейти на российский софт до 1 января 2028 года, при наличии объективных оснований, по решению президиума правкомиссии по цифровому развитию, срок может быть продлен до 1 декабря 2030 года.

В декабре 2024 года ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» предложила субсидировать 50% затрат на внедрение в проектно-строительную отрасль российских BIM-систем (Building Information Modeling — технологии, которые помогают проектировать, строить и управлять зданиями, создавать их цифровую модель).

В сегменте промышленного и гражданского строительства доминируют западные BIM-системы, указала АРПП в письме министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину. Это, по мнению ассоциации, несет риски несанкционированного доступа к чувствительным данным и возможность оперативного отключения лицензий.