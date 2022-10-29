Число погибших из-за давки в Сеуле выросло до 146

В Сеуле из-за давки во время празднования Хеллоуина погибли 146 человек, пострадали 150

Число погибших в давке на мероприятии по случаю Хэллоуина в центре Сеула возросло до 146, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

Еще 150 человек получили ранения, состояние многих оценивается как тяжелое, сообщил начальник пожарного департамента Йонсан Чхве Сон Бом. По данным властей, большинство пострадавших — молодые женщины.

Давка образовалась в районе Итэвон, где много ночных клубов, а также ресторанов и кафе, которые работают допоздна. Там проходило первое массовое празднование без масок после отмены карантинных ограничений. Как передает Би-би-си, давка началась после того, как несколько человек упали в узком переулке.

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