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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
Мальчик играл в бассейне, который обустроен в комплексе зданий СВР в Ясенево, и утонул
КПП закрытого объекта службы внешней разведки (СВР) России в Ясенево  (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок. Он захлебнулся в бассейне, сообщил РБК источник в управлении МВД по столице. Информацию подтвердил собеседник РБК в центральном аппарате ведомства.

«Комментариев пока не будет», — сообщил РБК официальный представитель Службы внешней разведки Сергей Иванов.

О гибели ребенка в офисе СВР сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, инцидент произошел в воскресенье, 27 октября. Мальчик играл в бассейне, когда его неожиданно засосало в сливную трубу. Спасти его не удалось. Baza утверждает, что ребенку было восемь лет.

Источник РБК в МВД подтвердил, что сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 27 октября. Ребенок, как говорилось в сообщении, утонул в бассейне. На место выслали оперативную группу, однако из-за того, что все произошло на режимном объекте, попасть внутрь у них не получилось. Baza также пишет о том, что на территорию воинской части долго не могли попасть приехавшие на помощь медики.

По словам источника РБК, инцидент произошел на территории воинской части на 38-м км МКАД, в районе Ясенево. По этому адресу расположено несколько объектов СВР. Так, в 2017 году пожар по этому адресу комментировала пресс-служба внешней разведки, сообщившая что там находится «технический объект». Согласно данным из открытых источников, в этом комплексе зданий расположена штаб-квартира СВР.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: СВР, разведка, ребенок, Москва
РБК
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