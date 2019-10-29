В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Взносы дачников, не участвующих в садоводческих и огородных товариществах, больше не будут облагаться налогом на прибыль

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

С 29 октября вступил в силу закон, освобождающий от налога на прибыль вносы владельцев садовых или огородных участков, если те не состоят в соответствующих товариществах, сообщает «Парламентская газета».

Таким образом, россиянам больше не придется платить налоги:

если они приобретают, создают или содержат имущество общего пользования;

за текущий и капитальный ремонт недостроенных зданий, которые находятся в общем пользовании на территории садоводства или огородничества;

за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

Кроме прочего, из документа исключили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», а также «ведение дачного хозяйства».

Президент Владимир Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников в конце сентября.