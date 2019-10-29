В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

С 29 октября вступил в силу закон, освобождающий от налога на прибыль вносы владельцев садовых или огородных участков, если те не состоят в соответствующих товариществах, сообщает «Парламентская газета».
Таким образом, россиянам больше не придется платить налоги:
- если они приобретают, создают или содержат имущество общего пользования;
- за текущий и капитальный ремонт недостроенных зданий, которые находятся в общем пользовании на территории садоводства или огородничества;
- за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.
Кроме прочего, из документа исключили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», а также «ведение дачного хозяйства».
Президент Владимир Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников в конце сентября.