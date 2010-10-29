Министр юстиции хочет запретить травматическое оружие в России

Министр юстиции РФ Александр Коновалов считает необходимым запретить ношение травматического оружия в России. "Ведется много разговоров о разрешении свободного ношения оружия в России. Я абсолютно уверен, что это невозможно", – заявил глава Минюста в интервью телеканалу Russia Today.

А.Коновалов дал подобный комментарий по поводу недавнего инцидента с редактором Russia Today Натальей Архипцевой, которой буйный посетитель московского кафе "Прадо" выстрелил в ногу из травматического пистолета.

Инцидент произошел 9 октября 2010г. Журналистка, услышав оскорбление в свой адрес от нетрезвого посетителя, сделала ему замечание. В ответ мужчина вынул травматический пистолет "Макарыч" и с расстояния в один метр выстрелил в женщину. Н.Архипцева получила ранение в левую лодыжку. По словам врачей, девушке повезло, что пуля не задела кость и артерию.

Как ранее сообщали СМИ, стрелявшим оказался 35-летний петербуржец Сергей Виролайнен, в отношении которого следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Позже нападавший был отпущен под подписку о невыезде. Свое возмущение в связи с инцидентом выразили в Союзе журналистов России. В свою очередь, Общественный совет при ГУВД по Москве взял под контроль расследование данного происшествия.

Случаи с незаконным использованием травматического оружия в последнее время происходят в России все чаще. В связи с этим 22 сентября Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект "Об оружии", который вводит новую категорию – "огнестрельное оружие ограниченного поражения" – и регламентирует его использование.