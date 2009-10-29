Убит зампрокурора Кировского района Махачкалы

В Махачкале убит заместитель прокурора Кировского района города Назим Муртузалиев. Об этом РБК сообщили в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Дагестану.

Неизвестные расстреляли заместителя прокурора около 18:00 мск, когда он выходил из здания прокуратуры, после чего скрылись. От многочисленных огнестрельных ранений Н.Муртузалиев скончался на месте.

В городе объявлен план "Вулкан-3", на месте преступления работает оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".