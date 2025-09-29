Умер автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
Композитор Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни. Об этом его семья сообщила на странице музыканта в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в публикации.
Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. Выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах СССР. Сотрудничал не только с советскими, но и с зарубежными исполнителями. В 1969–1973 годах выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утесова, Дмитрия Покрасса и др.
С 1976 года Чернавский начал работать в стиле джаз-рок. В качестве музыкального руководителя и аранжировщика он выступал в вокально-инструментальных ансамблях «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группе «Карнавал».
Авторству Чернавского принадлежит песня «Здравствуй, мальчик Бананан», записанная совместно с группой «Веселые ребята» в 1982 году, она спустя пять лет стала главной композицией фильма «Асса». В качестве композитора и продюсера он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Алексеем Глызиным, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым и др.
С 1990 года Чернавский работал в Берлине, а спустя четыре года переехал в США. В Лос-Анджелесе он основал компанию LA 3D Motion, которая специализировалась на разработках в области компьютерной графики для видео- и киноиндустрии. Имеет звание заслуженного артиста РСФСР.
