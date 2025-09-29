 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

Автор и исполнитель более 200 песен, композитор Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни. В разное время он выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема и Леонида Утесова. С 1994 года жил в США
Юрий Чернавский
Юрий Чернавский (Фото: y.chernavsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Композитор Юрий Чернавский умер на 78-м году жизни. Об этом его семья сообщила на странице музыканта в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Семья глубоко скорбит и просит всех, кто знал и ценил его, сохранить светлые воспоминания. Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в публикации.

Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. Выступал в эстрадных, джазовых, поп- и рок-коллективах СССР. Сотрудничал не только с советскими, но и с зарубежными исполнителями. В 1969–1973 годах выступал в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утесова, Дмитрия Покрасса и др.

С 1976 года Чернавский начал работать в стиле джаз-рок. В качестве музыкального руководителя и аранжировщика он выступал в вокально-инструментальных ансамблях «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группе «Карнавал».

Авторству Чернавского принадлежит песня «Здравствуй, мальчик Бананан», записанная совместно с группой «Веселые ребята» в 1982 году, она спустя пять лет стала главной композицией фильма «Асса». В качестве композитора и продюсера он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Алексеем Глызиным, Валерием Леонтьевым, Михаилом Боярским, Владимиром Пресняковым и др.

С 1990 года Чернавский работал в Берлине, а спустя четыре года переехал в США. В Лос-Анджелесе он основал компанию LA 3D Motion, которая специализировалась на разработках в области компьютерной графики для видео- и киноиндустрии. Имеет звание заслуженного артиста РСФСР.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
композитор оркестр джаз
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Украинские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 22:18
На Мадагаскаре распустили правительство из-за протестов Политика, 22:10
Отчисленный из академии Плющенко фигурист приостановил карьеру Спорт, 22:03
Бренд, стиль, репутация: эксперты назвали тренды развития отрасли красоты Отрасли, 21:59
В Афганистане полностью пропал интернет Общество, 21:53
Киев фразой «плохо состарились» оценил заявления Венгрии о дронах Политика, 21:49
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Умер автор песни «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский Общество, 21:39
СКА второй раз за месяц проиграл бывшему клубу Ларионова Спорт, 21:28
США раскрыли план Трампа по прекращению войны Израиля с ХАМАС Политика, 21:26
Дания срочно вызвала резервистов после инцидентов с дронами Политика, 21:23
Министр обороны Британии обратился к Путину по поводу конфликта с Киевом Политика, 21:04
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Писториус выразил сомнения насчет «стены дронов» на востоке НАТО Политика, 20:47