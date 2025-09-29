 Перейти к основному контенту
Lufthansa планирует сократить 4 тыс. сотрудников до 2030 года

Lufthansa нацелена на более широкое использование искусственного интеллекта. Чтобы не было «дублирования работы», компания сократит 4 тыс. рабочих мест по всему миру
Фото: Peter Henrich / Imago / Global Look Press
Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить четыре тысячи административных сотрудников до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании это связывают с «глубокими изменениями», которые вызваны цифровизацией и более широким использованием искусственного интеллекта. Из-за этого некоторые виды деятельности «в будущем станут ненужными, например, из-за дублирования работы».

«В связи с этими и структурными изменениями Lufthansa Group планирует сократить к 2030 году в общей сложности около 4 тыс. рабочих мест по всему миру, большинство из которых будет находиться в Германии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Группа также планирует приобрести более 230 новых самолетов к 2030 году и углубить сотрудничество между своими подразделениями и авиакомпаниями для повышения эффективности. Благодаря корректировке организационной структуры в будущем должны сблизиться компании Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и ITA Airways.

«Это позволит четко распределить обязанности, будет способствовать сотрудничеству и ускорит процессы принятия решений. Общегрупповое управление всеми коммерческими предложениями (например, управление сетью ближне- и среднемагистральных маршрутов для всех базовых авиакомпаний) повысит производительность и эффективность», — уточнили в пресс-службе.

Как пишет Reuters, в последние годы Lufthansa прилагала все усилия для сокращения расходов и обеспечения роста, поскольку сталкивалась с трудовыми проблемами. В этом году компания снизила план по достижению операционной рентабельности в 8%. «Мы определенно отстаем от некоторых наших конкурентов по финансовым показателям», — заявлял генеральный директор компании Карстен Шпор.

В августе о сокращении до 1 тыс. рабочих мест заявила также компания Ford, об этом также сообщало агентство Reuters. Сокращения затронули завод по производству электромобилей в Кёльне. Компания объяснила это решение низким спросом на электрокары в Европе.

С января 2026 года производство на заводе будет переведено на односменный режим, что приведет к сокращению рабочих мест. Для смягчения последствий Ford предложит сотрудникам добровольные пакеты по выходу на пенсию.

