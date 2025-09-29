 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России проиндексируют программу материнского капитала

Маткапитал в России вырастет до 737,2 тыс. руб. на первого ребенка с 1 февраля
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Размер материнского капитала в России проиндексируют на 6,8% с 1 февраля 2026 года. Выплата на первого ребенка увеличится до 737,2 тыс. рублей, на второго — до 974,1 тыс. руб в том случае, если у семьи не было маткапитала на первенца. Об этом говорится в сообщении Минтруда России.

«На страховые выплаты по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности в 2026 году заложено почти 1,4 трлн руб.», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 руб. Максимальная сумма пособия по беременности и родам достигнет 955,8 тыс. руб., пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан — 83 тыс. руб. в месяц.

Также с 1 февраля будут проиндексированы пособия для пострадавших от радиации и ежемесячные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и матерям-героиням.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году с целью повышения рождаемости. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу расширили.

Цели, на которые можно направить деньги маткапитала, указаны в ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Средства маткапитала можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, а также на улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 руб., на второго — еще 221 895 руб. (или 912 162 руб. сразу за двоих детей). Программа материнского капитала в начале этого года была продлена до 31 декабря 2030-го.

