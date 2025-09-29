Как прошел первый год программы поддержки женского здоровья в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Год назад, в сентябре 2024-го, в Москве стартовал проект «Стану мамой» — масштабная программа скрининга женского здоровья. Его цель — помочь москвичкам заранее оценить свой репродуктивный потенциал и вовремя принять решение о материнстве или обратиться к специалистам.

За первый год программу прошли 270 тыс. женщин, о чем в интервью «РИА Новости» сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для многих москвичек именно результаты анализа на антимюллеров гормон (АМГ) стали поводом внимательнее отнестись к планированию семьи, а для тысяч из них — решающим фактором не откладывать рождение ребенка.

Высокий ритм жизни мегаполиса делает выбор между карьерой и семьей для многих женщин вопросом времени. При этом важно не забывать о собственном самочувствии и знать состояние своего репродуктивного здоровья заранее. Именно с этой целью в Москве стартовала бесплатная программа «Стану мамой», которая быстро стала одной из самых востребованных в сфере женского здоровья.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Проект разработан при участии ведущих акушеров-гинекологов и репродуктологов столицы. Жительницы города в возрасте от 25 до 39 лет, а также пациентки 18–24 лет с медицинскими показаниями могут бесплатно пройти анализ на антимюллеров гормон (АМГ) — ключевой показатель овариального резерва. По результатам обследования можно понять, насколько велик запас яйцеклеток, и спланировать беременность с учетом возраста, состояния здоровья и жизненных обстоятельств.

С момента запуска программы в системе ЕМИАС было сформировано свыше 1,3 млн направлений на анализ АМГ. Полученные результаты помогают москвичкам принимать осознанные решения: от планирования беременности в ближайшее время до использования современных репродуктивных технологий для возможности стать матерью в будущем.

Возможности и востребованность

Главное преимущество программы — доступность. Анализ проводится бесплатно, быстро и в любой день цикла.

Если уровень АМГ 1,5 нг/мл и выше, то рекомендуется повторное исследование через год. А при сниженном показателе АМГ 1,2–1,49 нг/мл есть возможность воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ). В рамках программы доступна криоконсервация и хранение ооцитов или эмбрионов, а также преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) при наличии медицинских показаний.

«Зачастую женщины максимально откладывают поход к доктору из-за прежнего негативного опыта посещения медучреждений старого формата. Поэтому мы хотели снять эту тревожность и недоверие через дружелюбный и неформальный способ знакомства с новыми клиниками, — продолжает вице-мэр Ракова. — Почти 5 тыс. москвичек посетили наши дни открытых дверей и лично убедились в комплексности нового подхода и комфорте центров женского здоровья».

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы)

Первоначально пациентки относились к проекту осторожно, но уже через несколько месяцев число обращений стало стабильно расти. Сегодня анализ АМГ и программы сохранения репродуктивного материала пользуются высоким спросом у жительниц столицы.

Отдельное внимание уделяется ранней диагностике у женщин из групп риска: при семейной истории ранней менопаузы или перенесенных операциях на яичниках врачи рекомендуют сдавать анализ уже с 18 лет. Еще одно важное направление — помощь пациенткам, которым предстоит лечение, способное повлиять на фертильность, например онкологическим больным. Для них программа дает возможность заморозить биоматериал до начала терапии и сохранить шанс на материнство в будущем.

Решение о криоконсервации

Процедура заморозки яйцеклеток остается полностью добровольной. Обычно женщины принимают решение о криоконсервации после изучения информации и консультации с врачом.

Несмотря на распространенные мифы, научные данные подтверждают, что метод безопасен и не влияет на здоровье ребенка или матери. У замороженных ооцитов нет срока годности, а сама процедура не требует значительных временных затрат.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

По словам врачей, именно сочетание бесплатной диагностики, современных технологий и консультативной поддержки делает проект уникальным для мегаполиса.

Центры женского здоровья

Программа «Стану мамой» стала частью масштабных изменений в системе женского здоровья Москвы. В городе внедрен новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, ключевым элементом которого стали Центры женского здоровья.

Эти клиники входят в структуру крупнейших многопрофильных больниц и обеспечивают принцип «одного окна»: от диагностики и консультации до лечения и сопровождения беременности. Женщине помогает команда специалистов разных профилей, а весь процесс организован по замкнутому циклу — без необходимости обращаться в разные учреждения.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Таким образом, столица формирует целостную систему заботы о женском здоровье, где профилактика и ранняя диагностика становятся не менее важными, чем лечение. «Стану мамой» — первый шаг к осознанному материнству, который уже сделали для себя более миллиона москвичек.

Личный опыт: что говорят участницы проекта

Среди участниц программы немало женщин, для которых обследование стало важным решением в вопросах будущего материнства.

Ольга, 34 года , воспользовалась возможностью проверить показатели после рождения второго ребенка. «Я пришла в женскую консультацию, сдала кровь и уже через несколько дней получила результаты. Оказалось, что показатели хорошие, и теперь я спокойна — могу планировать третьего ребенка, когда буду готова», — говорит она.

, воспользовалась возможностью проверить показатели после рождения второго ребенка. «Я пришла в женскую консультацию, сдала кровь и уже через несколько дней получила результаты. Оказалось, что показатели хорошие, и теперь я спокойна — могу планировать третьего ребенка, когда буду готова», — говорит она. Для Анны, 28 лет , участие в проекте стало отправной точкой для более внимательного отношения к здоровью: «Честно, я не думала о таких вещах, но программа оказалась удобной — всё бесплатно, рядом с домом. Результаты пришли быстро, и я поняла, что тянуть больше нельзя: записалась к гинекологу для дополнительной консультации».

, участие в проекте стало отправной точкой для более внимательного отношения к здоровью: «Честно, я не думала о таких вещах, но программа оказалась удобной — всё бесплатно, рядом с домом. Результаты пришли быстро, и я поняла, что тянуть больше нельзя: записалась к гинекологу для дополнительной консультации». Мария, 40 лет, получила неожиданные результаты. «У меня низкий уровень гормона. Врач объяснил, что нужно срочно принимать решение. Мы с мужем это обсудили и решили попробовать ЭКО, пока еще есть возможность», — рассказывает она.

Программа «Стану мамой» стала заметной частью нового стандарта женской медицины в Москве и фактически задала планку для подобных инициатив в России. За первый год она показала высокий интерес жительниц столицы к теме репродуктивного здоровья и доказала, что востребованность таких сервисов только растет. А пока «самым главным и радостным» достижением программы за время ее работы заммэра Ракова назвала рождение 400 малышей.