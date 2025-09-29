 Перейти к основному контенту
0

Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла

Экология
К 2030 году уровень сортировки отходов в стране должен практически удвоиться. Достичь этой цели помогает нацпроект «Экологическое благополучие», стимулирующий развитие экономики замкнутого цикла
Фото: Администрация Томской области
Фото: Администрация Томской области

Ежегодно в России, по данным «Российского экологического оператора» (РЭО), образуется порядка 50 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), сегодня сортировку проходит 56% этого объема. Нацпроект «Экологическое благополучие» ставит задачу довести его уровень к 2030 году до 100% и при этом не менее 25% отходов использовать в качестве вторсырья.

Добиться таких целей позволит переход к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), предусматривающей отношение к мусору как к новому ресурсу, а значит, его переработку и повторное использование. Без этого невозможно представить снижение количества отходов на свалках, отмечает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Концепция ЭЗЦ возникла как альтернатива линейной модели производства и потребления, при которой более трети материалов уходило на продукцию с коротким сроком годности и треть всех продуктов питания попадала на свалку, отмечает директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин. С 2019 года, когда в России началась так называемая мусорная реформа, отечественная отрасль переработки отходов прошла значительный путь. В стране создана достаточно эффективная система работы с твердыми коммунальными и опасными отходами, и государство предпринимает системные усилия по переходу к ЭЗЦ. Они заключаются в строительстве в регионах современных предприятий и создании стимулов для снижения объема неперерабатываемых отходов в экономике — как со стороны бизнеса, так и со стороны жителей. Люди постепенно привыкают сортировать мусор, и на переработку сейчас отправляется более 15% от его объема. В 2018 году на сортировку отправлялось всего 3% от объема ТКО, а на переработку уходил лишь 1%. Если за все время до начала работы национального проекта «Экология» в стране был введен в эксплуатацию 151 объект по сортировке и переработке отходов, то с 2019-го — более 300. С 2025 года в составе нового нацпроекта «Экологическое благополучие» стартовала реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», по которому масштабы и темпы строительства современных объектов по обращению с ТКО должны нарастать, отмечал вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев.

Нацпроект предполагает активное вовлечение бизнеса в процесс реализации принципов ЭЗЦ. Стимулирование предприятий к переработке и повторному использованию ресурсов с помощью современных технологий позволит повысить конкурентоспособность и существенно уменьшить производственные затраты.

Как в регионах создают индустрию переработки мусора

В Томской области 1 сентября открылся современный автоматизированный комплекс по переработке отходов (КПО) «Сибирь», который может обрабатывать 250 тыс. т отходов в год. На первых порах он будет обслуживать Томск, Северск и Томский район, где генерируется порядка 80% от всего объема отходов Томской области, а в дальнейшем мощность может быть увеличена до 300 тыс. т, что позволит сортировать отходы всего региона.

Предприятие построено за рекордные 12 месяцев, говорит и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Вадим Чиркин. Благодаря высокотехнологичному оборудованию более 50% поступивших на комплекс ТКО пойдут в переработку: около 40% — на производство техногрунта и еще 14,6% — на перерабатывающие заводы России, отмечает он. В результате объем отходов, направляемых на полигон, должен уменьшиться вдвое, а из принимаемого потока будет изыматься свыше 50% ценных ресурсов.

«Отрасль однозначно развивается, до 2030 года все регионы обязаны выполнить цели и задачи, поставленные президентом России в рамках концепции ЭЗЦ. В этом плане мы одни из первых в Сибири», — отмечает Чиркин.

Господдержка помогает в сжатые сроки находить финансирование для инвестпроектов по созданию инфраструктуры обращения с отходами, отмечают в публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»), отвечающей за реализацию госполитики в отрасли. Например, распоряжение правительства № 649-р позволило заключать без конкурса концессии на строительство КПО и площадок для их размещения в 19 регионах. Совокупная мощность позволит переработать 448 тыс. т и утилизировать 158 тыс. т, а также разместить 323 тыс. т отходов в год.

Один из механизмов финансирования современной инфраструктуры по обращению с ТКО — облигационные займы РЭО. Срок обращения облигаций — до 12 лет, субсидирование купонного дохода — 90% от ключевой ставки Банка России. За счет средств от размещения РЭО предоставляет инвесторам инфраструктуры по обращению с отходами льготные займы по ставке 8–9% годовых, что почти в три раза ниже среднерыночных. В этом году оператор планирует за счет облигационных займов профинансировать инвестпроекты в объеме не менее 50 млрд руб. Льготная ставка и долгосрочность займа позволяют смягчить тарифную нагрузку для населения и бюджета, а также обеспечить достижение показателей нацпроекта, указывают в ППК «РЭО».

Среди этих проектов — создание мусоросортировочного комплекса в Канашском районе Чувашии. Проект общей стоимостью 458 млн руб. получил от РЭО заем на 277 млн руб. Предприятие, способное перерабатывать 30 тыс. т ТКО в год, ввели в эксплуатацию в минувшем июле.

В Липецкой области в этом году уже начал работу современный КПО мощностью 200 тыс. т в год. РЭО предоставил проекту льготный заем на 3,5 млрд руб. при общем объеме инвестиций порядка 3,7 млрд руб.

Кроме того, 35 предприятий в 17 регионах страны уже внедрили технологии промышленной переработки органических отходов, и их опыт показывает, что компостирование сокращает объемы захоронения органических отходов на треть, отмечают в РЭО. Так, на мусоросортировочной линии в Набережных Челнах почти 60% отходов превращается в технические грунты. В подмосковном КПО «Север» из 190 тыс. т отходов ежегодно производят компост, перерабатывая 47% поступающего сырья. Небольшое предприятие «Форум» в Калужской области мощностью 40 тыс. т достигло 50% переработки благодаря фокусу на органике. Всего в 2024 году в России, по данным ППК «РЭО», на компостирование было направлено более 2 млн т органических отходов.

Как ИИ помогает убирать мусор

Главными достижениями отрасли по обращению с отходами в сфере цифровизации стали запуски системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) и системы мониторинга полигонов, а также применение в них искусственного интеллекта, отмечают в ППК «РЭО». В созданной в 2023 году ФГИС работают более 14 тыс. пользователей, в нее внесено более 1 млн контейнерных площадок, 35 млн источников образования ТКО, 32 млн договоров, заключенных в отрасли, 24 тыс. транспортных средств, перевозящих ТКО.

С 2024-го ФГИС получает дополнительную информацию от камер на контейнерах — фотографии и видеозаписи. Эти данные обрабатываются искусственным интеллектом, который проверяет, действительно ли контейнеры были очищены и нет ли мусора рядом с ними. В этом году РЭО продолжает работу над развитием нейронной сети: та научится определять фракции отходов, количество контейнеров и их предназначение — для раздельного или смешанного накопления. Водители мусоровозов загружают в систему фото пустых контейнеров. Специальные алгоритмы системы с высокой точностью определяют, нет ли нарушений, что повышает качество контроля, объясняют в РЭО.

C 2022 года РЭО реализует проект по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО, что позволило создать более 1 тыс. трехмерных цифровых моделей полигонов в 78 регионах.

Стимулы для производителей и потребителей

Бытовой мусор в России примерно наполовину состоит из пластиковой упаковки и тары. Правительство ограничивает использование самых неэкологичных ее вариантов. Так, с 1 сентября 2025 года вступил в силу запрет на производство цветных и многослойных ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности. Всего же к 2030-му в России ограничат использование не менее 22 видов продукции, не подлежащей переработке и утилизации, — от стаканчиков, упаковки для яиц из полистирола и ватных палочек до пластиковых капсул для кофе и пенопластовых ложементов для транспортировки товаров. Доля перерабатываемой упаковки к тому времени должна увеличиться до 85%.

Чтобы ускорить отказ бизнеса от неперерабатываемой упаковки, в России с 2023 года введен механизм расширенной ответственности производителей (РОП), в соответствии с которым компании должны утилизировать товары и упаковку или платить экологический сбор. Собранные средства направляются на финансирование проектов ЭЗЦ. В 2027-м норматив утилизации отходов от упаковки составит 55%, а к 2030 году должен вырасти до 100%.

С 2024-го передавать отходы производства и торговли необходимо утилизаторам из специального реестра. К 17 сентября в реестр входило более 150 организаций с суммарной мощностью предприятий 8,3 млн т в год, а всего заявления о вступлении подало более 250 организаций. В рамках РОП в реестр утилизаторов вошли 15 предприятий переработки стекла, отметили в ППК «РЭО». По данным оператора, эти заводы совокупно смогут перерабатывать в год 1,9 млн т из образующихся в стране 4,1 млн т стекольных отходов. Один завод из реестра производит пеностекло — теплоизоляционный материал, остальные выпускают стеклотару.

Сегодня в стране проходят масштабные акции с целью привить людям и бизнесу полезные экологические привычки. Так, в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» проходит всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумбатл». С 2025-го она стала круглогодичной. Соревнуются по объему сданного бумажного сырья детские сады, школы, колледжи, вузы, бизнес, ретейл, индивидуальные участники и семьи. Чтобы присоединиться к акции, нужно сдать макулатуру в удобном пункте приема, получить акт и загрузить в личный кабинет на сайте «Бумбатл.рф». Победителей в личном и семейном зачете определяют каждый сезон, а итоги акции объявят в марте 2026 года. Лидеры в номинациях получат экологичные подарки.

Макулатура занимает примерно пятую часть в мусорном ведре каждого россиянина и волонтерские акции по ее сбору позволят установить новые стандарты потребления, в которых переработка будет нормой, комментировал запуск «Бумбатла» министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

