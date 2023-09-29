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В США спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе спустя 27 лет задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Тупака Шакура, сообщают AP и NY Post. Речь идет о бывшем ганстере Ките Дэвисе, который в интервью 2018 года говорил, что был в машине, из которой расстреляли рэпера
Тупак Шакур
Тупак Шакур (Фото: FilmStills.net / Global Look Press)

Полиция Лас-Вегаса задержала мужчину, которого подозревают в причастности к расстрелу рэпера Тупака Шакура в 1996 году из проезжавшего мимо автомобиля, со ссылкой на источники сообщают Assosiated Press и The New York Post.

Агентство пишет, что речь идет о бывшем гангстере Дуэйне Ките Дэвисе, также известном как Keefe D. Источники NY Post сообщили, что ему будет предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства.

Дуэйн Кит Дэвис, которому сейчас 60 лет, в 2018 году дал интервью для документального фильма Death Row Chronicles от Netflix, в котором сообщил, что в момент убийства находился в машине, из которой стреляли в Тупака. Тогда же он раскрыл личности троих других людей, которые были с ним в автомобиле: Терренс Браун за рулем, Деандре Смит слева сзади и племянник Дэвиса Орландо Андерсон справа на заднем сиденье, за своим дядей. Дэвис заявил, что стрелял один из сидевших сзади, но кто именно, сообщать отказался, сославшись на «кодекс улиц».

После выхода интервью Дэвиса полиция возобновила расследование убийства Тупака Шакура. В июле 2023 года в доме, расположенном в пригороде Лас-Вегаса, был проведен обыск по этому делу. Был ли установлен подозреваемый, в полиции тогда не уточнили, но напомнили, что в Неваде нет срока давности по делам об убийствах, поэтому расследование идет.

Тупак Шакур умер 13 сентября 1996 года от остановки сердца. За неделю до этого (в ночь на 7 сентября) он ехал в ночной клуб после того, как посетил боксерский поединок с участием Майка Тайсона. Автомобиль, в котором находился музыкант, обстреляли. Хип-хоп-исполнитель был тяжело ранен. Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.

За свою недолгую карьеру Шакур успел выпустить пять студийных альбомов и продал более 75 млн пластинок по всему миру. В 2005 году MTV включило альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory в список величайших хип-хоп альбомов за всю историю. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и других социальных проблемах.

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Хип-хоп как субкультура возник в 1970-х на улицах неблагополучных районов Нью-Йорка, поэтому в 1980-е годы хип-хоп Восточного побережья оставался ведущим стилем жанра. Но в конце 1980-х внимание аудитории постепенно склоняется к рэперам из Калифорнии, что в итоге перелилось в многолетнее соперничество между рэп-группировками Восточного и Западного побережья.

В центре противостояния были рэпер Восточного побережья The Notorious B.I.G. и его нью-йоркский лейбл Bad Boy Records и Тупак Шакур и лос-анджелесский Death Row Records, где он выпускал релизы. Противники были расстреляны из проезжающих автомобилей с разницей в полгода.

Оба рэпера неоднократно выпускали диссы друг на друга и на артистов из враждующих лейблов. В тандеме с Тупаком выступали его товарищи по лейблу Snoop Dogg, Tha Dogg Pound и другие. «Бигги» поддерживали Nas, Jay-Z и LL Cool J. Конфликт двух рэперов перерос в «войну побережий», в которой принимали участие и фанаты исполнителей.

В 1994 году Шакур публично обвинил соперника и его продюсера Шона Комбса в нападении, совершенном на него в нью-йоркской звукозаписывающей студии. The Notorious B.I.G. причастность к нападению отрицал, как и обвинения в причастности к убийству Шакура. Сам «Бигги» был расстрелян в марте 1997 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
рэпер убийство США Лас-Вегас
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