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МВД опровергло обвинения хакера в пропаже часов за $100 тыс. Общество, 19:59
Общество ,  
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МВД опровергло обвинения хакера в пропаже часов за $100 тыс.

Осужденный на 14 лет лидер хакерской группы Lurk пожаловался в СК на Следственный департамент МВД, заявив о пропаже вещдока — швейцарских часов. В МВД назвали обвинения безосновательными, уточнив, что часы лежат в камере хранения
Константин Козловский
Константин Козловский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Следственный департамент МВД отрицает обвинения осужденного лидера хакерской группы Lurk Константина Козловского, который попросил проверить следователей из-за пропажи вещественного доказательства — швейцарских часов за $100 тыс. О заявлениях Козловского, в частности, писал «Коммерсантъ».

«Данное обвинение является безосновательным, а изложенные в публикациях предположения не подтверждаются фактами», — говорится в заявлении ведомства. Там сообщили, что часы сейчас находятся в камере хранения управления по обеспечению деятельности органов предварительного следствия Следственного департамента МВД.

По решению руководства департамента часы дополнительно осмотрели, установили, что их внешний вид и индивидуальные особенности «соответствуют указанным в протоколе обыска, первоначального осмотра и в заключении товароведческой судебной экспертизы», и вернули в камеру хранения.

Суд приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии
Общество
Константин Козловский

Как писал «Коммерсантъ», швейцарские часы Jaquet Droz Sculpted and Engraved Ornamentation Limited Edition 8 стоимостью $100 тыс. были изъяты у Козловского во время обыска в 2016 году, их приобщили к материалам дела в качестве вещдока. Во время следствия обвиняемым и адвокатам несколько раз отказывали в ознакомлении с вещдоками.

В этом году Козловский захотел ознакомиться с товароведческой экспертизой часов, о чем попросил Следственный департамент МВД. Следователи в ответ заявили, что часы не были направлены на экспертизу, а переданы в камеру хранения, что подтверждает талон в материалах дела. Однако осужденный хакер и его адвокат не нашли в материалах информацию о часах и поэтому обратились в Следственный комитет, писала газета.

В феврале суд Екатеринбурга приговорил Козловского и еще девятерых членов Lurk к тюремным срокам. Лидер группировки получил 14 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.6 УК) и неправомерное получение доступа к компьютерной информации (ч. 2 и ч. 3 ст. 272 УК). По версии следствия, хакеры при помощи вируса Lurk атаковали финансовые учреждения, в том числе Центробанк, Металлинвестбанк и Русский международный банк. Их задержали летом 2016 года, ФСБ оценила ущерб в 1,2 млрд руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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