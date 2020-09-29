Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за отсутствия заказов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 14:07
Посол Азербайджана назвал условие для ненападения на армянские войска Политика, 15:34 «Сильный бычий сценарий». Когда цена биткоина вернется к росту Крипто, 15:30 Путин поздравил Берлускони с 84-летием Политика, 15:28 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 15:20 Станет ли Starlink Илона Маска монополистом спутникового телеком-рынка Индустрия 4.0, 15:20  Два года без госзаказа: как не стать недобросовестным поставщиком Pro, 15:16 В Москве ввели новую систему оплаты проезда по картам Visa и MasterCard Общество, 15:13 Футбольный «Спартак» запланировал вернуть старую эмблему Спорт, 14:55 Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за отсутствия заказов Общество, 14:54 Как сделать стажировки полезными для зумеров и бизнеса: итоги опроса РБК Экономика образования, 14:44  ГИБДД назвала главные «трассы-убийцы» в Москве Авто, 14:41 РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Непал Общество, 14:36 Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе Политика, 14:33 Marathon Group довела свою долю в «Магните» до 16,7% Бизнес, 14:27
Общество ,  
0 

Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за отсутствия заказов

Проблемы у перевозчика начались в 2018 году после открытия Крымского моста. Сейчас спрос со стороны пассажиров и грузоотправителей отсутствует полностью. В будущем паромы могут быть проданы
Паромная переправа &laquo;Крым&raquo;&nbsp;в Керчи
Паромная переправа «Крым» в Керчи (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Керченская паромная переправа приостановила работу, сообщили РБК в пресс-службе ее оператора — компании «АнРуссТранс».

«Вчера был последний рейс грузового парома, который перевез три вагона. Это сугубо экономическая ситуация. После открытия Крымского моста у компании стали снижаться заказы на грузовые и пассажирские перевозки», — заявили представители перевозчика.

Сейчас у «АнРуссТранс» нет средств, чтобы содержать порт «Крым» и обслуживать его инфраструктуру, поэтому он будет закрыт. У оператора остались рабочие суда, однако на них нет спроса.

Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год
Общество

«Пассажирский паром за два года не совершил ни одного рейса. Он обслуживается и готов выйти в рейс в любое время, но пассажиров нет. Грузовые тоже. Как только будут заказы, мы готовы их перевозить, но заказов нет, и будут ли, не известно», — пояснили в компании.

В связи с этим «АнРуссТранс» на неопределенное время приостановил работу переправы. В компании не исключили как возвращение к работе, так и продажу судов.

Паромная переправа в Керчи возобновила работу после шторма
Общество

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Проблемы Керченской переправы связаны с открытием Крымского моста в мае 2018 года — тогда было запущено легковое и грузовое автомобильное сообщение между полуостровом и континентальной частью России. В 2019 году по Крымскому мосту пустили поезда.

После окончательного открытия моста оператор Керченской паромной переправы сообщил о намерении сократить часть сотрудников из-за падения спроса. Также компания анонсировала сокращение числа рейсов через пролив.

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
Крым Керчь паром
Материалы по теме
Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год
Общество
В Крыму заявили о планах открыть паромное сообщение с Турцией
Экономика
Аксенов назначил нового директора Керченской паромной переправы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter