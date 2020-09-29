Паромная переправа в Керчи приостановила работу из-за отсутствия заказов

Проблемы у перевозчика начались в 2018 году после открытия Крымского моста. Сейчас спрос со стороны пассажиров и грузоотправителей отсутствует полностью. В будущем паромы могут быть проданы

Паромная переправа «Крым» в Керчи (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Керченская паромная переправа приостановила работу, сообщили РБК в пресс-службе ее оператора — компании «АнРуссТранс».

«Вчера был последний рейс грузового парома, который перевез три вагона. Это сугубо экономическая ситуация. После открытия Крымского моста у компании стали снижаться заказы на грузовые и пассажирские перевозки», — заявили представители перевозчика.

Сейчас у «АнРуссТранс» нет средств, чтобы содержать порт «Крым» и обслуживать его инфраструктуру, поэтому он будет закрыт. У оператора остались рабочие суда, однако на них нет спроса.

«Пассажирский паром за два года не совершил ни одного рейса. Он обслуживается и готов выйти в рейс в любое время, но пассажиров нет. Грузовые тоже. Как только будут заказы, мы готовы их перевозить, но заказов нет, и будут ли, не известно», — пояснили в компании.