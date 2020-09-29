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Экс-член правления «Интер РАО» не признала вину по делу о шпионаже

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан не согласилась с обвинением в шпионаже. Мосгорсуд во вторник начал слушать ее дело, гособвинение представляет прокурор из дел Сугробова, Евсюкова и Мавроди
Карина Цуркан
Карина Цуркан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан отказалась признавать вину в шпионаже (ст. 276 УК). Об этом обвиняемая заявила в Мосгорсуде, который во вторник, 29 сентября, начал по существу рассматривать ее дело.

«Обвинение мне не понятно», — передал слова Цуркан после оглашения обвинительного заключения ее адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Цуркан сказала, что не понимает, что имеет в виду прокурор под «закрытым каналом связи», по которым она, по версии обвинения, передавала секретные сведения иностранной разведке. Гособвинение не конкретизировало и форму переданных сведений, и утверждение о том, что она получала деньги за сотрудничество со спецслужбами Молдавии, добавила Цуркан.

«Отсутствие ясности по этим вопросам делает обвинение непонятным и неконкретным, что нарушает мое право на защиту и, на мой взгляд, создает определенные препятствия для рассмотрения такого неконкретного обвинения в суде. В любом случае виновной себя не признаю. Готова оказать суду всемерную помощь для установления истины в моем деле», — заявила обвиняемая.

«В любом случае виновной себя не признаю. Готова оказать суду всемерную помощь для установления истины в моем деле», — добавила подсудимая.

Дело Цуркан «основано на недостоверных данных, порочной логике и недопустимых доказательствах», заявил Павлов, выступая в суде. По его словам, все улики обвинения сводятся к «трем плохо читаемым копиям» документов, происхождение которых не известно: следствие и гособвинение «не проверило и не установило процессуальным путем их источник». Дело Цуркан, по его мнению, уникально в плане качества улик: «В деле Цуркан, как на закрытом полигоне, испытываются новые горизонты как для порога допустимости доказательств, так и для всего стандарта доказывания в уголовном процессе», и от исхода этого процесса зависит не только судьба Цуркан, но и «фундаментальные гарантии прав обвиняемых в таких делах», — убежден адвокат.

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Процесс проходит в закрытом режиме из-за гостайны в материалах дела. Его ведет тройка судей под председательством Андрея Суворова, который слушал дела о шпионаже в отношении гражданина США Пола Уилана (получил 16 лет колонии) и норвежца Фруде Берга (14 лет, впоследствии был помилован и вернулся в Норвегию), а в сентябре этого года вынес приговор по делу о госизмене военному историку Андрею Жукову (12 с половиной лет).

Гособвинителем на процессе выступает Амалия Устаева. Она участвовала в процессах по делам генерала МВД Денисом Сугробова, основателя МММ Сергея Мавроди, расстрелявшего людей в супермаркете майора милиции Дениса Евсюкова, предполагаемых убийц журналистки Анны Политковской и бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. В последнее время прокурор выступала гособвинителем по делам экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова и вице-губернатора Курской области Василия Зубкова.

По версии гособвинения, Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) под псевдонимом Карла, получая «денежные средства в крупном размере» (утверждалось, что ее завербовал полковник СИБ Александр Попеску, ныне вышедший в отставку). Занимая руководящие позиции в «Интер РАО», она фактически (несмотря на отсутствие формального допуска) имела доступ к секретным документам и «посредством закрытого канала связи» передавала содержание молдавской спецслужбе, после чего эта информация поступала в органы НАТО, полагают в ФСБ.

В окончательном обвинении идет речь о передаче СИБ Молдавии информации о поставках электричества на Украину, которую Цуркан якобы получила от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Изначально упоминались также поставки газа в Молдавию и электроэнергии в Крым, но эти сведения привлеченные ФСБ эксперты не сочли секретными, говорили РБК сама Цуркан и ее адвокат Павлов.

Обвинение основывается на показаниях секретного свидетеля и нескольких документах, утверждала обвиняемая. Это ксерокопия анкеты агента СИБ Молдавии с персональными данными, совпадающими с данными Цуркан, и три якобы перехваченных российской контрразведкой донесения из СИБ Молдавии в один из центров НАТО, где приводится перевод на английский язык писем в правительство министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского. Эти улики Цуркан и ее защита называют сфальсифицированными. Так, анкета агента, датированная 2004 годом, якобы содержит данные о месте жительства и образовании Цуркан, которые реально относятся к гораздо более позднему периоду. Кроме того, документ, со слов защиты, содержит ошибки в румынском языке. Адвокат отрицает, что его подзащитная когда-либо имела «неформальный» доступ к документам, содержащим гостайну.

Защита на предварительном слушании просила суд вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений, сказал РБК Павлов. Следствие и гособвинение, по мнению защиты, не уточнили ключевых моментов: каким образом и где Цуркан передавала секретные сведения за рубеж, в каком объеме и как получала вознаграждение, каковы были ее мотивы и цели. Адвокаты Павлов и Евгений Смирнов просили также исключить из дела доказательства, которые считают недопустимыми. Это материалы, якобы полученные в качестве разведданных из источника, не подлежащего раскрытию, их достоверность не поддается проверке и оценке судом.

Цуркан была арестована в июне 2018 года, расследованием ее дела занимался полковник СУ ФСБ Дмитрий Креков. В январе—феврале 2020 года женщина на короткое время была освобождена из-под стражи, став таким образом первой за много лет обвиняемой по этой категории дел, которая, находясь под следствием, оказалась на свободе. Однако через две недели это решение было отменено.

Автор
Маргарита Алехина
Карина Цуркан «Интер РАО»
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