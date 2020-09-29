Экс-член правления «Интер РАО» не признала вину по делу о шпионаже

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан не согласилась с обвинением в шпионаже. Мосгорсуд во вторник начал слушать ее дело, гособвинение представляет прокурор из дел Сугробова, Евсюкова и Мавроди

Карина Цуркан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан отказалась признавать вину в шпионаже (ст. 276 УК). Об этом обвиняемая заявила в Мосгорсуде, который во вторник, 29 сентября, начал по существу рассматривать ее дело.

«Обвинение мне не понятно», — передал слова Цуркан после оглашения обвинительного заключения ее адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Цуркан сказала, что не понимает, что имеет в виду прокурор под «закрытым каналом связи», по которым она, по версии обвинения, передавала секретные сведения иностранной разведке. Гособвинение не конкретизировало и форму переданных сведений, и утверждение о том, что она получала деньги за сотрудничество со спецслужбами Молдавии, добавила Цуркан.

«Отсутствие ясности по этим вопросам делает обвинение непонятным и неконкретным, что нарушает мое право на защиту и, на мой взгляд, создает определенные препятствия для рассмотрения такого неконкретного обвинения в суде. В любом случае виновной себя не признаю. Готова оказать суду всемерную помощь для установления истины в моем деле», — заявила обвиняемая.

«В любом случае виновной себя не признаю. Готова оказать суду всемерную помощь для установления истины в моем деле», — добавила подсудимая.

Дело Цуркан «основано на недостоверных данных, порочной логике и недопустимых доказательствах», заявил Павлов, выступая в суде. По его словам, все улики обвинения сводятся к «трем плохо читаемым копиям» документов, происхождение которых не известно: следствие и гособвинение «не проверило и не установило процессуальным путем их источник». Дело Цуркан, по его мнению, уникально в плане качества улик: «В деле Цуркан, как на закрытом полигоне, испытываются новые горизонты как для порога допустимости доказательств, так и для всего стандарта доказывания в уголовном процессе», и от исхода этого процесса зависит не только судьба Цуркан, но и «фундаментальные гарантии прав обвиняемых в таких делах», — убежден адвокат.

Процесс проходит в закрытом режиме из-за гостайны в материалах дела. Его ведет тройка судей под председательством Андрея Суворова, который слушал дела о шпионаже в отношении гражданина США Пола Уилана (получил 16 лет колонии) и норвежца Фруде Берга (14 лет, впоследствии был помилован и вернулся в Норвегию), а в сентябре этого года вынес приговор по делу о госизмене военному историку Андрею Жукову (12 с половиной лет).

Гособвинителем на процессе выступает Амалия Устаева. Она участвовала в процессах по делам генерала МВД Денисом Сугробова, основателя МММ Сергея Мавроди, расстрелявшего людей в супермаркете майора милиции Дениса Евсюкова, предполагаемых убийц журналистки Анны Политковской и бывшего депутата Госдумы Руслана Ямадаева. В последнее время прокурор выступала гособвинителем по делам экс-главы Минфина Подмосковья Алексея Кузнецова и вице-губернатора Курской области Василия Зубкова.

По версии гособвинения, Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности (СИБ) под псевдонимом Карла, получая «денежные средства в крупном размере» (утверждалось, что ее завербовал полковник СИБ Александр Попеску, ныне вышедший в отставку). Занимая руководящие позиции в «Интер РАО», она фактически (несмотря на отсутствие формального допуска) имела доступ к секретным документам и «посредством закрытого канала связи» передавала содержание молдавской спецслужбе, после чего эта информация поступала в органы НАТО, полагают в ФСБ.

В окончательном обвинении идет речь о передаче СИБ Молдавии информации о поставках электричества на Украину, которую Цуркан якобы получила от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Изначально упоминались также поставки газа в Молдавию и электроэнергии в Крым, но эти сведения привлеченные ФСБ эксперты не сочли секретными, говорили РБК сама Цуркан и ее адвокат Павлов.

Обвинение основывается на показаниях секретного свидетеля и нескольких документах, утверждала обвиняемая. Это ксерокопия анкеты агента СИБ Молдавии с персональными данными, совпадающими с данными Цуркан, и три якобы перехваченных российской контрразведкой донесения из СИБ Молдавии в один из центров НАТО, где приводится перевод на английский язык писем в правительство министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского. Эти улики Цуркан и ее защита называют сфальсифицированными. Так, анкета агента, датированная 2004 годом, якобы содержит данные о месте жительства и образовании Цуркан, которые реально относятся к гораздо более позднему периоду. Кроме того, документ, со слов защиты, содержит ошибки в румынском языке. Адвокат отрицает, что его подзащитная когда-либо имела «неформальный» доступ к документам, содержащим гостайну.

Защита на предварительном слушании просила суд вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений, сказал РБК Павлов. Следствие и гособвинение, по мнению защиты, не уточнили ключевых моментов: каким образом и где Цуркан передавала секретные сведения за рубеж, в каком объеме и как получала вознаграждение, каковы были ее мотивы и цели. Адвокаты Павлов и Евгений Смирнов просили также исключить из дела доказательства, которые считают недопустимыми. Это материалы, якобы полученные в качестве разведданных из источника, не подлежащего раскрытию, их достоверность не поддается проверке и оценке судом.

Цуркан была арестована в июне 2018 года, расследованием ее дела занимался полковник СУ ФСБ Дмитрий Креков. В январе—феврале 2020 года женщина на короткое время была освобождена из-под стражи, став таким образом первой за много лет обвиняемой по этой категории дел, которая, находясь под следствием, оказалась на свободе. Однако через две недели это решение было отменено.