В Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5

В районе города Катав-Ивановск в Челябинской области произошло второе за месяц землетрясение, сообщает Главное управление МЧС по области.
На этот раз ученые зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,5. В Геофизической службе РАН подтвердили РБК информацию о новом землетрясении на Урале. «Очаг находился на глубине 10 км. Ощущалось в некоторых населенных пунктах», — добавили в службе. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 11 км от Катав-Ивановска в 12:06 по мск (14:06 по местному времени).
Подземные толчки почувствовали жители двух муниципальных образованиях Усть-Катавского и Катав-Ивановского районов. «Пострадавших и разрушений зданий нет, обследование продолжается», — сообщили в МЧС.
Это второе землетрясение в этом районе Челябинской области за месяц. 5 сентября в районе Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Очаг сейсмической активности залегал на той же глубине — 10 км. Разрушений землетрясение не принесло.
Для Челябинской области землетрясение это редко явление, говорил РБК доцент кафедры метеопрогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Виктор Боков. Последнее землетрясение магнитудой 4,5 в Челябинской области произошло в 1990 году, отмечал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.