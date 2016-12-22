Умер основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин

Музыканту было 76 лет. Jefferson Airplane считается пионером психоделического рока и одной из культовых групп эпохи хиппи

Марти Балин (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP)

В Сан-Франциско в возрасте 76 лет скончался американский музыкант, гитарист, основатель и один из ведущих вокалистов рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин. Об этом сообщают Rolling Stone и Variety со ссылкой на представителя музыканта.

Сообщается, что Марти Балин скончался в четверг, 27 сентября. Данных о причине смерти пока нет.

Jefferson Airplane — считается пионером психоделического рока и одной из культовых групп эпохи хиппи. Она была основана в 1965 году, став в последствии одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рок-групп в мире. Мировое признание ей принес альбом «Surrealistic Pillow», вышедший в 1967 году. Две композиции из этого альбома — «Somebody to Love» и «White Rabbit» — вошли в список «500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone». В дальнейшем группа продолжила свое существование под названием Jefferson Starship.

«С тяжелым сердцем мы узнали сегодня о кончине Марти Балина. Он был настоящим талантом и вдохновением для многих. наши глубокие соболезнования его семье и друзьям», — сказано в заявлении группы Jefferson Starship на их официальной странице в Facebook.

Марти Балин (настоящее имя Мартин Джерел Бухвальд) родился 30 января 1942 года в Цинциннати, штат Огайо. Вместе с музыкантом Полом Кантнером основал Jefferson Airplane и был в ней одним из ведущих вокалистов с 1965 до 1971 годы, затем выступал сольно, занимался другими проектами, но дважды возвращался в группу. Окончательно ушел из группы в 2008 году. Последний сольный альбом Марти Балина «The Greatest Love» был выпущен в 2016 году.